Lluvias en Cundinamarca: cinco municipios en riesgo y daños por más de $150 millones

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, expresó su preocupación por el aumento de las emergencias asociadas a la temporada de lluvias en la región y entregó el más reciente reporte de zonas afectadas.

Desde la administración departamental señalan que los mayores daños se concentran en la Sabana Norte, el Sumapaz y el Gualivá, donde los municipios han tenido afectaciones en infraestructura básica y movilidad.

“Tenemos cinco municipios afectados gravemente hoy, municipios de la Sabana Norte, municipio de la provincia del Sumapaz y provincia del Gualivá, especialmente la mayor afectación de las últimas 48 horas fue en el municipio de Villeta, en donde tuvimos una grave afectación en el hospital, unas pérdidas valoradas en 150 millones de pesos y también tuvimos afectaciones de estructuras de polideportivos”, señaló el gobernador.

Rey también hizo referencia a la situación en Medina, considerada hoy una de las más delicadas: “Hoy amanecemos con una grave situación en el municipio de Medina que recordarán ustedes el 8 de junio tuvo un sismo que generó grave afectación, ahora los afecta a esa comunidad vendavales y crecientes súbitas, tenemos más de 10 veredas afectadas y el paso entre la marginal de la selva y el municipio de Medina gravemente afectados.” El gobernador destacó que, pese a los daños estructurales, no se registraron heridos ni víctimas mortales.



Las fuertes lluvias de las últimas horas han afectado distintas zonas del departamento. De acuerdo con el reporte de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo (@RiesgosCundi), esta es la situación:



Según el Ideam, la segunda temporada de lluvias en Colombia comenzó el 16 de septiembre y se extenderá hasta el 15 de diciembre de 2025, una temporada que ha sido especialmente intensa, con afectaciones en más de 160 municipios, principalmente en Antioquia, Santander y Meta.