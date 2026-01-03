En vivo
Alcalde de Bucaramanga pide al presidente Petro unidad con gobernantes fronterizos con Venezuela

El alcalde insistió en que la seguridad debe ser una prioridad común entre el Gobierno y autoridades regionales. En Bucaramanga fue activado operativo preventivo, ante posible llegada de migrantes.

Consejo extraordinario de seguridad ante posible migración de venezolanos.
Imagen tomada en la Alcaldía.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de ene, 2026

