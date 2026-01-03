Alcalde de Bucaramanga pide al presidente Petro unidad con gobernantes fronterizos con Venezuela

Al término de un consejo extraordinario de seguridad, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció la puesta en marcha de un dispositivo especial de prevención y control para proteger la tranquilidad de la ciudad ante posibles alteraciones del orden público en los próximos días.

El mandatario informó que el encuentro contó con la participación de la Policía, el Ejército Nacional, Migración Colombia, la Defensa Civil, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y demás entidades del orden local y nacional, con las cuales se definieron acciones conjuntas en barrios, comunas y principales corredores viales.

“Nos estamos preparando ante una eventualidad de orden público. Hemos dispuesto un dispositivo articulado con el Ejército, la Policía, Migración Colombia, Defensa Civil, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y todas las entidades que puedan acompañarnos, con el fin de garantizar el orden público en la ciudad”, afirmó Portilla al cierre de la reunión.

El alcalde señaló que las autoridades tenían información sobre la realización de dos posibles concentraciones ciudadanas, previstas para las 3:00 de la tarde y las 5:00 de la tarde, por lo que el operativo estaba diseñado para garantizar que estas se desarrollaran de forma pacífica.



“Todo el dispositivo está preparado para que este tipo de reuniones se realicen de manera tranquila y podamos garantizar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. La Alcaldía de Bucaramanga, la Gobernación de Santander y toda la Fuerza Pública están listas para proteger la tranquilidad de los ciudadanos”, agregó.

Durante su balance, el alcalde hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que, en este momento, mantuviera una comunicación directa con los gobernantes de las regiones fronterizas del país, más allá de las diferencias ideológicas.

“Le hago un llamado al presidente de Colombia para que su comunicación esté con las autoridades y gobernantes de los departamentos fronterizos como Santander, Norte de Santander y Arauca. Independientemente de la orilla ideológica, debemos concentrarnos en garantizar la tranquilidad de todos los colombianos”, expresó.

Portilla también resaltó que Bucaramanga ha brindado garantías a la población migrante que reside en la ciudad y reiteró que no se permitirá que el delito afecte la convivencia.

“En Bucaramanga viven más de 60.000 personas migrantes. A quienes vienen a trabajar les hemos garantizado salud, educación y empleo, pero a quienes vienen a delinquir se les ha pedido que se retiren. Esta es una ciudad que respeta, pero cualquier intento de alterar el orden público será controlado”, indicó.

Finalmente, el alcalde aseguró que la fuerza pública se encontraba preparada para responder con mesura ante cualquier situación que pudiera afectar la seguridad de los ciudadanos.