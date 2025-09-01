Alcaldía de Bucaramanga responde a polémica por vigencias futuras: “No se debe paralizar”

En medio del proceso jurídico que busca la anulación de la elección del alcalde Jaime Andrés Beltrán, la Alcaldía de Bucaramanga salió a explicar la importancia de las vigencias futuras para el funcionamiento de la ciudad y los posibles riesgos que implicaría frenar su aprobación en el Concejo.

El jefe de Gobernanza de la administración municipal, Richard Caicedo, advirtió que la suspensión de estos recursos podría dejar en el limbo servicios esenciales y la ejecución de obras estratégicas para la capital santandereana.

“Yo creo que podrían quedar detenidos muchos asuntos, tanto de servicios esenciales como de obras fundamentales, y eso es lo que no debe pasar, eso es lo que nos pidieron los gremios, los empresarios, nos dijeron: vean, no dejen paralizar la ciudad, el servicio público es uno solo y se tiene que atender”, explicó Caicedo.

Uno de los ejemplos más sensibles mencionados por el funcionario es el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que requiere un proceso contractual complejo, con múltiples observaciones y la participación de varios oferentes, lo cual normalmente tarda más de 60 días en adjudicarse. Ante esa situación, indicó que, de no existir vigencias futuras, habría que declarar una emergencia administrativa para garantizar la prestación del servicio, lo que además se complicaría por la vigencia de la ley de garantías electorales.

El jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, Richard Caicedo, confirmó que en peligro están los proyectos sociales, educativos y de salud para el 2026 si el Concejo Municipal no aprueba los proyectos de vigencias futuras, ordinarias y excepcionales #VocesySonidos pic.twitter.com/ZQBOtIGIjd — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 1, 2025

“El entendido es que los niños entran a los colegios el 20 de enero, pero toca declarar emergencia para poder desarrollar una contratación, con el problema de que estamos en medio de la ley de garantías. Eso es lo que no estamos comprendiendo: que la situación local tiene unas condiciones determinadas también por las elecciones a nivel nacional”, señaló.

El funcionario recalcó que la administración de Beltrán seguirá defendiendo en el Concejo la aprobación de las vigencias futuras, con el objetivo de "blindar la ciudad de una parálisis administrativa".

“Es necesario pensar en que la ciudad, independientemente de sus gobernantes, tiene unas problemáticas que debemos atender y que vamos a seguir atendiendo”, agregó.