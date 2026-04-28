Alerta en Norte de Santander por atentado contra maquinaria de obra vial

Las autoridades de Norte de Santander se encuentran en máxima alerta tras un atentado contra una empresa encargada de trabajos de pavimentación en la vía que comunica con el departamento de Arauca, un corredor estratégico para la movilidad y el comercio en la región.

De acuerdo con la información preliminar, hombres armados, presuntamente integrantes de disidencias de las Farc, incineraron maquinaria amarilla perteneciente al Consorcio Colombia, encargado de ejecutar las obras. El ataque se registró en zona rural, donde avanzan los trabajos de mejoramiento vial.

Autoridades de Norte de Santander en alerta por atentado contra empresa que realiza trabajos de pavimentación en la vía que comunica con Arauca. Hombres de las disidencias de las Farc quemaron maquinaria amarilla del Consorcio Colombia #MañanasBlu pic.twitter.com/m9FNhETt6f — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 28, 2026

El secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, rechazó de manera contundente este hecho y advirtió que se trata de una acción que busca intimidar tanto a los contratistas como a las comunidades beneficiadas con este proyecto. Señaló además que este tipo de atentados afectan directamente el desarrollo de la región y retrasan iniciativas clave para la conectividad.

“Estos actos criminales no solo ponen en riesgo la vida de los trabajadores, sino que golpean el progreso del departamento. No vamos a permitir que grupos armados ilegales frenen las obras que benefician a miles de ciudadanos”, indicó el funcionario, quien también confirmó el despliegue de operativos conjuntos entre la Fuerza Pública para dar con los responsables.



Este nuevo hecho de violencia se suma a la compleja situación de orden público que enfrenta Norte de Santander, especialmente en zonas cercanas al Catatumbo y corredores hacia Arauca, donde operan grupos armados ilegales que buscan mantener el control territorial y económico.

El Ejército capturó a presunto integrante del ELN y recuperó vehículo hurtado en Norte de Santander. El operativo fue realizado en la vereda La Curva del municipio de Ábrego. "Fueron incautados una pistola, dos proveedores y 14 cartuchos", señalaron las autoridades #MañanasBlu pic.twitter.com/dtkmne6Gua — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 28, 2026

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita identificar y capturar a los responsables de este ataque, mientras se refuerzan las medidas de seguridad en la zona para garantizar la continuidad de las obras.