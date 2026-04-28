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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alerta en Norte de Santander por atentado contra maquinaria de obra vial

Alerta en Norte de Santander por atentado contra maquinaria de obra vial

Hombres armados, presuntamente integrantes de disidencias de las Farc, incineraron maquinaria amarilla perteneciente al Consorcio Colombia.

FOTO MAQUINARIA ATENTADO- SUMINISTRADA - copia.jpg
FOTO: Maquinaria quemada por disidencias en Norte de Santander- suministrada
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

Las autoridades de Norte de Santander se encuentran en máxima alerta tras un atentado contra una empresa encargada de trabajos de pavimentación en la vía que comunica con el departamento de Arauca, un corredor estratégico para la movilidad y el comercio en la región.

De acuerdo con la información preliminar, hombres armados, presuntamente integrantes de disidencias de las Farc, incineraron maquinaria amarilla perteneciente al Consorcio Colombia, encargado de ejecutar las obras. El ataque se registró en zona rural, donde avanzan los trabajos de mejoramiento vial.

El secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, rechazó de manera contundente este hecho y advirtió que se trata de una acción que busca intimidar tanto a los contratistas como a las comunidades beneficiadas con este proyecto. Señaló además que este tipo de atentados afectan directamente el desarrollo de la región y retrasan iniciativas clave para la conectividad.

“Estos actos criminales no solo ponen en riesgo la vida de los trabajadores, sino que golpean el progreso del departamento. No vamos a permitir que grupos armados ilegales frenen las obras que benefician a miles de ciudadanos”, indicó el funcionario, quien también confirmó el despliegue de operativos conjuntos entre la Fuerza Pública para dar con los responsables.

Este nuevo hecho de violencia se suma a la compleja situación de orden público que enfrenta Norte de Santander, especialmente en zonas cercanas al Catatumbo y corredores hacia Arauca, donde operan grupos armados ilegales que buscan mantener el control territorial y económico.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita identificar y capturar a los responsables de este ataque, mientras se refuerzan las medidas de seguridad en la zona para garantizar la continuidad de las obras.

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