Amplían horario de rumba hasta el 13 de enero en Bucaramanga

Bucaramanga se prepara para una temporada decembrina llena de fiesta y diversión, pero también con un firme compromiso en materia de seguridad. Las autoridades locales anunciaron la extensión temporal en el horario de cierre de los establecimientos nocturnos para acompañar las celebraciones de fin de año y las festividades de inicio de 2026, pero con un refuerzo en los controles para garantizar el orden público.

Hasta el pasado fin de semana, el horario de cierre en los bares, discotecas y demás sitios de esparcimiento nocturno de la ciudad se limitaba a las 2:00 a.m., pero debido al ambiente de las festividades decembrinas, las autoridades, empresarios y representantes de la comunidad llegaron a un consenso que permitirá un alargue de las horas de rumba.

El alcalde designado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, explicó que este acuerdo es producto de varias mesas de trabajo en las que se discutieron las necesidades tanto de los comerciantes como de los habitantes de la ciudad. “Después de un proceso de diálogo, se ha decidido extender los horarios de manera transitoria, con la finalidad de dinamizar la economía local sin perder de vista la seguridad y el bienestar de todos”, indicó el mandatario local.

A partir del 7 de diciembre de 2025 y hasta el 13 de enero de 2026, el horario de cierre será modificado. De domingo a jueves, los establecimientos podrán seguir operando hasta las 2:00 a.m., mientras que los viernes y sábados, la fiesta se extenderá hasta las 3:00 a.m. Un detalle importante es que, de manera excepcional, las noches del 24 y 31 de diciembre contarán con una prórroga adicional, extendiendo el horario hasta las 4:00 a.m.



Sin embargo, esta ampliación viene acompañada de un acuerdo con los empresarios para reforzar la seguridad y mejorar la infraestructura en las zonas de rumba. El alcalde Sarmiento resaltó que se ha solicitado a los comerciantes que aumenten el número de guardias de seguridad privada, optimicen la limpieza de los espacios y fortalezcan el manejo de residuos, con el compromiso de entregar un informe el 15 de enero de 2026 para evaluar los resultados de esta medida.

En el caso de la seguridad pública, la Policía Nacional y las autoridades locales estarán al frente de un operativo conjunto que garantizará el cumplimiento de los horarios extendidos. Habrá puntos de control en las principales zonas de rumba, como ‘Cuadra Play’, el barrio Asturias y la Zona Rosa del Riviera. Además, se implementarán operativos especiales de control de ruido, y las autoridades estarán presentes hasta la hora de cierre de los establecimientos.

La medida busca, por un lado, satisfacer la demanda de los noctámbulos y empresarios del sector de entretenimiento, pero también asegurar que la fiesta no afecte la tranquilidad de los ciudadanos. La policía se encargará de vigilar el cumplimiento estricto de la normativa y aplicar sanciones en caso de que se infrinjan las disposiciones.

Con la ampliación de horarios, Bucaramanga se prepara para recibir a residentes y turistas con un ambiente festivo y seguro para disfrutar de las fiestas de fin de año.