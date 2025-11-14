Bucaramanga refuerza la seguridad ante alertas de posibles atentados terroristas

Las autoridades en Santander mantienen encendida la alerta ante información de inteligencia que advierte sobre posibles atentados terroristas contra bases militares y otros puntos estratégicos del departamento.

El alcalde encargado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, confirmó que el Ministerio de Defensa activó un plan especial de seguridad y estableció recompensas de hasta 300 millones de pesos para prevenir ataques y capturar a los responsables.

Según el mandatario local, la primera recompensa es de hasta 200 millones de pesos por información que permita evitar cualquier intento de atentado terrorista en Bucaramanga o en otras ciudades del país, esto debido a los hechos ocurridos recientemente en Tunja.

La segunda recompensa es de 100 millones de pesos por información que ayude a identificar y capturar a los responsables de estas acciones violentas. Adicionalmente, la Gobernación de Santander ofrece hasta 25 millones de pesos por datos que permitan anticipar o prevenir acciones terroristas en el departamento.



Sarmiento explicó que ya se revisan a fondo las dinámicas de criminalidad y que se han reforzado las medidas con acciones inmediatas y estructurales. La Escuela de Formación del Ejército en Vélez apoyará la seguridad durante los fines de semana, incrementando el pie de fuerza en Bucaramanga.

Asimismo, se implementó un plan candado con 22 puntos de control en diferentes zonas de la ciudad, con patrullajes coordinados entre soldados y policía militar, además de puestos de control en las vías de ingreso y salida del departamento.

El alcalde encargado anunció también que será presentado ante el Concejo Municipal el proyecto para crear la Secretaría de Seguridad de Bucaramanga, una entidad con la que cuentan 24 de las 32 capitales del país.

Esta iniciativa busca fortalecer la seguridad municipal mediante la ampliación de recursos tecnológicos y operativos para la Fuerza Pública, como la entrega de cámaras corporales para los policías, con el fin de documentar procedimientos y aportar evidencia en procesos de judicialización.

Sarmiento reiteró que no se permitirá la llegada de grupos armados a Bucaramanga y afirmó que el Ejército y la Policía están comprometidos en evitar que el ELN, el Clan del Golfo y otras estructuras criminales se instalen en la ciudad. También hizo un llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier información que ayude a prevenir riesgos o evitar un posible atentado.