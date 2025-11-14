En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vehículos en Bogotá
Bombardeos
Atentado contra Temístocles Ortega
Centro Democrático
Armero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Bucaramanga refuerza la seguridad ante alertas de posibles atentados terroristas

Bucaramanga refuerza la seguridad ante alertas de posibles atentados terroristas

Un plan candado con patrullaje militar, puestos de control y apoyo de la Escuela de Formación en Vélez busca blindar a la capital santandereana, tras las atentados en Tunja y posterior a un Consejo de Seguridad con el Ministerio de Defensa

Consejo de Seguridad Extraordinario en la Segunda División del Ejército
Imagen del Ejército. Consejo de Seguridad Extraordinario en la Segunda División del Ejército
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de nov, 2025
Editado por: Alix Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad