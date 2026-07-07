Bucaramanga y el área está lista para Colombia vs. Suiza: hay vigilancia de 1.200 policías

El área metropolitana de Bucaramanga se alista para vivir una nueva jornada de intensa pasión futbolera con motivo del compromiso de los octavos de final del Mundial de Fútbol 2026 entre la Selección Colombia y su similar de Suiza.

Con el propósito de garantizar que la celebración se desarrolle bajo estrictos parámetros de convivencia, la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha diseñado un robusto despliegue operativo que blindará las principales zonas de concentración ciudadana.

La estrategia contempla la presencia de 1.200 uniformados que custodiarán de manera prioritaria los sectores donde se han concentrado grandes cantidades de personas en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. Los esfuerzos policiales buscan prevenir alteraciones del orden público, tales como riñas, hurtos y actos de intolerancia, fenómenos que suelen incrementarse debido al elevado consumo de bebidas embriagantes durante los festejos deportivos.

El coronel Héctor Daniel García, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, elogió la actitud de la ciudadanía en las fechas anteriores y reafirmó el compromiso de la fuerza pública: “Primero que todo quiero destacar el buen comportamiento, no solamente de la comunidad de Bucaramanga, sino también del área metropolitana, digamos que ha sido un comportamiento excepcional en los partidos que ha jugado la selección Colombia. Para el partido contra Suiza también tenemos montado un dispositivo de 1.200 hombres, aparte, digamos, de la vigilancia policial, justamente para poder asegurar que la ciudadanía, que todo el mundo pueda convivir en paz y que puedan disfrutar de este partido”.



Complementario al pie de fuerza en las calles, las autoridades implementarán puestos de control dinámicos para la verificación de antecedentes a peatones y vehículos en los corredores viales clave. Las autoridades extendieron una invitación a los aficionados y propietarios de establecimientos comerciales a acatar las normas de convivencia y priorizar el uso de transporte seguro al término del encuentro. De igual forma, pidieron a los aficionados tener un consumo responsable de bebidas embriagantes, pues varios de los problemas que históricamente se han presentado, están asociados al consumo excesivo de licor.

