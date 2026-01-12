En vivo
Cantante Sebastián Ayala se accidentó en vía de Landázuri, Santander; bus lo sacó de la vía

La camioneta en la que se desplazaba el artista terminó volcada y cayó a una zanja al costado de la vía. Dos integrantes de su equipo resultaron lesionados y fueron trasladados a centros asistenciales.

Aparatoso accidente de Sebastián Ayala en vía de Landázuri, Santander.
Aparatoso accidente de Sebastián Ayala en vía de Landázuri, Santander.
Suministrada.
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 12 de ene, 2026
Editado por: Alix Salamanca

