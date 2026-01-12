Cantante Sebastián Ayala se accidentó en vía de Landázuri, Santander; bus lo sacó de la vía

El cantante de música popular Sebastián Ayala confirmó, a través de sus redes sociales, que sufrió un accidente de tránsito en la Transversal del Carare, en el tramo que comunica a los municipios de Landázuri y Cimitarra, al sur de Santander, luego de que, según su testimonio, un bus de servicio público los sacara de la vía y posteriormente se diera a la fuga.

En un video difundido por el propio artista y relató lo ocurrido:

“Nos acabamos de accidentar. Un bus de la empresa Brasilia nos botó para el otro lado de la vía. Por la gloria y la gracia de Dios estamos bien. Tenemos dos personas de mi equipo de trabajo hospitalizadas. Gracias a Dios, solo daños materiales”, dijo.

De acuerdo con la información conocida, la camioneta en la que se movilizaba el cantante terminó volcada a un costado de la carretera, presentando daños considerables en su parte frontal. Dos personas de su equipo resultaron lesionadas y fueron atendidas por los organismos de emergencia, quienes las trasladaron al centro asistencial más cercano.



Las primeras informaciones indican que, tanto el artista como su equipo, se encuentran bajo observación médica y en proceso de recuperación.

El mayor Carlos Vergara, comandante de la Policía de Tránsito de Santander, señaló que en los últimos días se han registrado múltiples accidentes en las vías del departamento, asociados a las fuertes lluvias y a la imprudencia de algunos conductores.

“Se nos han presentado varios siniestros en las vías del departamento por las lluvias y la imprudencia vial. La Seccional de Tránsito ha dispuesto toda su logística, y el caso del cantante en la vía Landázuri–Cimitarra corresponde precisamente a un hecho de imprudencia en la conducción”, indicó el oficial, quien además hizo un llamado a los conductores a mantener un comportamiento responsable en las carreteras.

Las autoridades adelantan las investigaciones para dar con el bus involucrado en el accidente.