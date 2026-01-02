En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan a tres peligrosos delincuentes; serían responsables de extorsiones en Bucaramanga

Capturan a tres peligrosos delincuentes; serían responsables de extorsiones en Bucaramanga

El operativo se llevó a cabo en el municipio de Piedecuesta luego de un seguimiento a través de cámaras de seguridad. Dos de los tres capturados serían los responsables de un ataque sicarial.

