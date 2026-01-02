Capturan a tres peligrosos delincuentes; serían responsables de extorsiones en Bucaramanga

La Policía Metropolitana de Bucaramanga logró la captura de tres hombres señalados de protagonizar un violento ataque sicarial con fines extorsivos en el barrio Girardot. Los sujetos, que ya contaban con un amplio prontuario delictivo, fueron interceptados en el municipio de Piedecuesta pocas horas después de herir a dos ciudadanos.

Los hechos se desencadenaron en la carrera 13 con calle 24, donde José Murillo Sandoval, de 50 años, y Mario León, de 62, fueron atacados a tiros por sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Mientras las víctimas eran trasladadas de urgencia al Hospital Universitario de Santander (HUS) con impactos en el abdomen y extremidades, los agresores dejaron en la escena panfletos intimidatorios dirigidos a los comerciantes de la zona, una táctica que busca presionar el pago de las denominadas “vacunas”.

El coronel Diego Pinzón Poveda, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, destacó la efectividad de sus hombres tras el ataque. “Inmediatamente es puesto en conocimiento este caso, con nuestro Gaula empezamos a verificar cámaras y a realizar entrevistas. Manteniendo siempre la flagrancia, capturamos a estos tres sujetos en Piedecuesta, quienes portaban dos armas de fuego y la moto con la cual habían cometido el hecho”, explicó el oficial.

La captura no solo permitió el decomiso de las armas, sino que puso en evidencia la peligrosidad de los detenidos. Según el coronel Pinzón, los implicados registran anotaciones en el sistema penal por delitos de homicidio, lesiones personales, hurto y receptación, lo que confirma una preocupante reincidencia criminal.



Con este operativo, las autoridades aseguran haber desarticulado una estructura que pretendía doblegar la tranquilidad de los sectores comerciales mediante el uso de panfletos. “La Policía reafirma su compromiso con la seguridad y le solicita a la comunidad informar inmediatamente cualquier hecho para reaccionar en tiempo récord, como lo hicimos con este caso donde ya se esclarece y se desarticula esta banda”, concluyó el comandante.

Los tres capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y extorsión.