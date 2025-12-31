En vivo
Santanderes  / Dos ataques sicariales dejan un muerto y dos heridos en Bucaramanga

Dos ataques sicariales dejan un muerto y dos heridos en Bucaramanga

Las autoridades investigan la veracidad de los panfletos hallados en el barrio Girardot con los que al parecer se está extorsionando a comerciantes de la zona.

