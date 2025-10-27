En vivo
Capturan a una persona involucrada en la masacre ocurrida en Floridablanca

La Policía confirmó que detrás del crimen estaría la banda ‘La Oficina del Sur’. El ataque habría sido ordenado desde la cárcel La Picota en Bogotá por un recluso conocido como alias ‘Brayan’.

Masacre en Floridablanca fue ordenada desde la cárcel La Picota
Masacre en Floridablanca.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de oct, 2025
Editado por: Alix Salamanca

La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó la captura de una persona presuntamente involucrada en la masacre de cuatro hombres ocurrida en el municipio de Floridablanca, en hechos relacionados con una guerra entre bandas criminales que se disputan el control del microtráfico en el área metropolitana.

Las autoridades indicaron que detrás del múltiple homicidio estaría una organización delincuencial conocida como ‘La Oficina del Sur’, que mantiene una violenta confrontación con otros grupos locales por el dominio de las zonas de expendio de estupefacientes.

El general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que unidades especiales fueron desplegadas en los sectores más críticos de Floridablanca.

“El grupo GOES de la Policía está haciendo presencia en los asentamientos humanos donde se da toda la confrontación criminal”, afirmó el oficial, al tiempo que aseguró que se reforzó la presencia policial para evitar nuevos homicidios.

Las víctimas fueron halladas con múltiples heridas de bala e identificados como ‘Calvo’, ‘Álvaro’, ‘Jhonatan’ y ‘Mosco’, quienes serían presuntos ‘campaneros’ de una olla de expendio de drogas que opera en el asentamiento Villa Esperanza, en Floridablanca

Fuentes de la investigación revelaron que el ataque habría sido ordenado desde la cárcel La Picota en Bogotá por un recluso conocido con el alias de ‘Brayan’, quien sería uno de los cabecillas de ‘La Oficina del Sur’.

Según las autoridades, las recientes acciones violentas hacen parte de una disputa entre las bandas criminales 'Los del Sur', 'Los de Pichi' y 'Los de Chorizo', que buscan controlar los puntos de microtráfico en Bucaramanga, Floridablanca y Girón.

La Policía confirmó que continúa el despliegue de un grupo especial de investigación criminal e inteligencia para dar con los demás responsables de este hecho que ha generado conmoción en el área metropolitana.

