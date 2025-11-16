En vivo
Santanderes

Menor de 12 años ha sido victima de 19 agresiones en un colegio de Bucaramanga

La madre del menor asegura que las denuncias fueron ignoradas y, pese a las agresiones constantes, el colegio calificó los hechos como “solo un juego”. El niño terminó hospitalizado con afectación cerebral, además pierde el año y la respuesta de las directivas es cambiarlo a otra institución.

Caso de Bullyn extremo a un niño en colegio de Bucaramanga .jpg
Imagen compartida por la madre. Caso de Bullyn extremo a un niño en colegio de Bucaramanga
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 16 de nov, 2025

