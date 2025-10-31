Cerrada vía Bucaramanga – Bogotá por colapso de tramo en el municipio de Oiba

Una nueva emergencia vial se registra en Santander. Un tramo de la vía Bucaramanga–Barbosa–Bogotá colapsó, a la altura del municipio de Oiba, debido a la socavación del terreno causada por las fuertes lluvias y el desbordamiento de fuentes hídricas en la zona.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) confirmó el cierre total del corredor, principal conexión entre la capital santandereana, el sur del departamento y el centro del país.

En varios videos publicados por la comunidad se observa cómo la carretera quedó hueca y con enormes grietas, mientras algunos pasajeros intentan cruzar el tramo a pie para continuar su trayecto.

“Mire este hueco tan impresionante, está cerrada la vía hay que buscar otra manera de llegar”, dice un conductor de un vehículo mientras muestra cómo quedó la carretera que también conecta a Puente Nacional con el municipio de San Gil.



La Policía de Tránsito y Transporte permanece en el lugar para evitar el paso de vehículos y garantizar la seguridad de los conductores, mientras se evalúan las condiciones del terreno.

El Invías y los organismos de gestión del riesgo adelantan la verificación de los daños para determinar las acciones necesarias que permitan restablecer la movilidad en este importante eje vial.

Esta emergencia se suma a la que viven habitantes de la vereda Zarandas en el municipio de Vélez, donde un movimiento en masa provocó el colapso de varios tramos de la Transversal del Carare que une a este municipio del sur de Santander con el Magdalena Medio. Allí 27 familias debieron ser evacuadas.

En esa zona de Santander hay una falla geológica que se ha agravado por las lluvias, las autoridades también reportan afectaciones en por lo menos 200 hectáreas. La Oficina de Gestión del Riesgo traslada ayudas humanitarias para las familias afectadas y damnificadas, entre estas, kit de aseo, frazadas y colchonetas.