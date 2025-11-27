Comercio en Santander espera más de 2 millones de visitantes durante el Black Friday

Este viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de noviembre se realizará en Santander una nueva edición del Black Friday, una jornada de tres días con descuentos especiales que busca impulsar la actividad económica de fin de año en los 87 municipios del departamento.

De acuerdo con Fenalco Santander, se prevé que más de 2 millones de personas visiten los centros comerciales durante el fin de semana, lo que permitirá dinamizar el comercio formal, aumentar la demanda de bienes y servicios y generar un crecimiento estimado del 15% en empleos temporales.

Alejandro Almeyda, director ejecutivo de Fenalco en Santander, explicó que la jornada contará con la participación de más de 68.000 establecimientos y 35.600 marcas, que ofrecerán cerca de 450.000 referencias con descuentos y promociones. “Es una oportunidad para madrugarle a la Navidad. Habrá premios, rifas, experiencias familiares y rebajas en prendas, artículos seleccionados, tecnología, electrodomésticos y calzado”, señaló.

El gremio comerciante estima que las ventas podrían crecer más del 20% frente al Black Friday del año pasado, una señal positiva tras un año complejo para el sector. Según Almeyda, más del 90% de los consumidores encuestados manifestó su intención de asistir a los centros comerciales en busca de ofertas.



Fenalco destacó que, para muchos comerciantes, los dos últimos meses del año representan más del 60% de sus ventas anuales, por lo que estas jornadas de descuentos son clave para cerrar el año con recuperación económica.

La invitación del gremio es a aprovechar las promociones a través del comercio formal, tanto en canales presenciales como digitales, para acceder a beneficios seguros y transparentes.