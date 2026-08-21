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Comité Santurbán recusó al ministro de Ambiente y pedirá medidas cautelares

De acuerdo con el Comité, la recusación está sustentada en los artículos 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011 y comprende actuaciones administrativas relacionadas con la delimitación de Santurbán.

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Fabio Arjona Hincapié //
Foto: Prensa Abelardo de la Espriella
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 21 de ago, 2026

El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán anunció nuevas acciones jurídicas contra las decisiones del Gobierno Nacional relacionadas con la protección de este ecosistema y confirmó que solicitará medidas cautelares ante el Tribunal Administrativo de Santander para intentar frenar lo que considera un retroceso en materia ambiental.

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La organización informó que presentó una recusación contra el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Alberto Arjona, argumentando una presunta falta de imparcialidad frente a las actuaciones relacionadas con Santurbán y el proyecto minero de la multinacional Aris Mining.

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De acuerdo con el Comité, la recusación está sustentada en los artículos 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011 y comprende actuaciones administrativas relacionadas con la delimitación del Complejo de Páramos Jurisdicciones Santurbán-Berlín, la zona de reserva temporal de recursos naturales renovables y la reserva definitiva de la microcuenca de la quebrada La Baja.

"El ministro habría expresado públicamente posiciones favorables al proyecto de Aris Mining y considera que estas actuaciones podrían comprometer el principio de imparcialidad. Por ello, advirtió que, mientras se resuelve la recusación, el jefe de la cartera ambiental no debería adoptar decisiones relacionadas con Santurbán", dijo Mayerling López, delegada del Comité de Santurbán.

El Comité también cuestionó la decisión del Gobierno de dejar sin efecto la resolución de protección de determinadas áreas del páramo y señaló que, en su interpretación del fallo judicial, lo procedente era reabrir el proceso de participación ciudadana y garantizar nuevamente el acceso a la información, sin eliminar las medidas de protección ambiental.

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Uno de los principales argumentos de la organización está relacionado con las cerca de 1.500 hectáreas que, según afirma, quedaron nuevamente sin protección en el municipio de California. El Comité sostiene que estudios del Servicio Geológico Colombiano identificaron la importancia hídrica de estas zonas para el abastecimiento de agua de aproximadamente dos millones de personas.

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“Lo que estamos haciendo no elimina la necesidad de proteger La Baja, sino que retrotrae el proceso al punto en que debe garantizarse la participación efectiva de todos los actores”, señaló el ministro Fabio Arjona.

El funcionario insistió en que la protección de Santurbán debe desarrollarse bajo criterios de ciencia, transparencia y seguridad jurídica, además de garantizar espacios de participación para las comunidades de la zona.

En medio de la controversia, el Comité también cuestionó los argumentos del Ministerio de Ambiente sobre la minería ilegal y aseguró que la solución no debe ser permitir la explotación minera en Santurbán, ni por actores ilegales ni por empresas multinacionales. Además, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se investiguen actividades de minería ilegal en la zona.

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Con la revocatoria de la Resolución 0994, el Ministerio de Ambiente adelantará una nueva evaluación técnica y jurídica integral para determinar las medidas necesarias para la protección de la microcuenca de la quebrada La Baja.

La organización anunció igualmente una campaña de recolección de firmas denominada #FirmoPorSanturbán y convocó a organizaciones sociales, ambientales y ciudadanos a una asamblea el próximo 2 de septiembre, a las 6:00 p. m., en la Calle 33 # 23-37 de Bucaramanga, donde se definirían las fechas de una eventual movilización regional y nacional.

El Comité aseguró que continuará actuando en los escenarios jurídicos, ciudadanos y de movilización para exigir la protección del páramo y de las fuentes hídricas asociadas a Santurbán.

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