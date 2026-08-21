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Nueva ola de violencia en Bucaramanga y Girón deja dos muertos y dos heridos

Las autoridades de Santander investigan si los ataques estarían relacionados con disputas entre estructuras delincuenciales o con hechos particulares.

Sicariato en Girón.
Sicariato en Girón.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 21 de ago, 2026

Una nueva jornada de violencia sacudió al área metropolitana de Bucaramanga, donde dos hombres fueron asesinados con arma de fuego y otros dos resultaron heridos en hechos registrados en Bucaramanga y Girón.

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Uno de los ataques ocurrió en el barrio Villarosa de Bucaramanga. Allí, un hombre fue asesinado a tiros y otras dos personas resultaron gravemente heridas. Los lesionados fueron trasladados al Hospital Local del Norte, donde permanecen bajo pronóstico reservado.

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El segundo hecho violento se registró en la avenida Los Caneyes, en Girón, donde un motociclista fue atacado por hombres armados que, según las primeras informaciones, se movilizaban en otra motocicleta.

La víctima fue identificada como Juan Diego Flórez Flórez, de 19 años, residente en el barrio Bellavista y quien se desempeñaba como mecánico. El joven se movilizaba en una motocicleta TVS de placa VSC43H cuando fue atacado.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el hecho ocurrió hacia las 6:57 de la tarde, del jueves 20 de agosto. Una patrulla que realizaba labores de vigilancia recibió el aviso sobre una persona lesionada con arma de fuego en la avenida Los Caneyes.

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Las primeras versiones señalan que los presuntos responsables se movilizaban en una motocicleta NKD. El conductor vestía chaqueta negra y casco negro, mientras que el parrillero llevaba una chaqueta roja y casco negro. Tras conocerse el ataque, las autoridades activaron un plan de cierre y búsqueda de motocicletas en el sector.

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Al llegar al lugar de los hechos, los uniformados encontraron al joven tendido sobre la vía pública y sin signos vitales. Presentaba heridas de arma de fuego en el oído derecho, la cadera derecha y el hombro derecho.

Los dos casos vuelven a generar preocupación entre las comunidades y las autoridades del área metropolitana de Bucaramanga, debido al incremento de hechos violentos cometidos bajo la modalidad de sicariato.

Las autoridades investigan si los ataques estarían relacionados con disputas entre estructuras delincuenciales o con hechos particulares. Por ahora, no se han establecido los móviles ni se han reportado capturas por estos homicidios.

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La Policía Metropolitana adelanta la recopilación de testimonios, revisión de cámaras de seguridad y demás labores de investigación para identificar a los responsables de los ataques registrados en Bucaramanga y Girón.

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