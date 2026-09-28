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Con cédulas falsas, capturan en Santander a esposa e hija de narcotraficante ecuatoriano

Las dos mujeres fueron ubicadas en Sabana de Torres. Son señaladas de presuntos vínculos con actividades de narcotráfico y lavado de activos, y eran buscadas mediante notificación roja de Interpol.

FOTO CAPTURA FAMILIAS ALIAS FITO.jpg
FOTO: Capturadas esposa e hija de alias Fito en Santander- Suministrada por Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

En una operación coordinada entre el Ejército Nacional, la Dijín de la Policía, la Fiscalía General de la Nación, el FBI de Estados Unidos y la Policía de Ecuador, fueron capturadas en Santander dos mujeres requeridas por la justicia ecuatoriana y presuntamente vinculadas al entorno de José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', señalado como principal cabecilla de la organización criminal Los Choneros.

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Las capturadas fueron identificadas como Michelle Jamileth Macías Peñarrieta e Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, quienes serían, respectivamente, hija y esposa de alias Fito. Ambas eran requeridas mediante notificación roja de Interpol.

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El procedimiento fue desarrollado por el Gaula Militar Chicamocha, de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, en el municipio de Sabana de Torres, Santander, gracias al intercambio de información y la cooperación entre las autoridades de Colombia, Estados Unidos y Ecuador.

"De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, las dos mujeres estarían presuntamente relacionadas con actividades de la organización criminal Los Choneros y, desde territorio colombiano, habrían buscado establecer alianzas con otras estructuras delincuenciales y grupos armados organizados", dijo el coronel José Darío Rodríguez, comandante de la Quinta Brigada del Ejército.

Estas presuntas conexiones estarían orientadas a facilitar actividades relacionadas con narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos.

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En el caso de Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, las autoridades ecuatorianas la requerirían dentro de la investigación denominada 'Blanqueo Fito', relacionada con un proceso por el presunto delito de lavado de activos.

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La investigación contempla movimientos financieros, adquisición y administración de bienes y la presunta incorporación de recursos de origen ilícito al sistema económico de Ecuador y Colombia.

José Adolfo Macías Villamar, conocido como alias 'Fito', es señalado como el principal cabecilla de Los Choneros, una organización criminal originaria de Ecuador vinculada a actividades de narcotráfico y delincuencia organizada transnacional.

Esta estructura ha sido relacionada con redes de tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, con conexiones que trascienden las fronteras ecuatorianas.

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Las autoridades investigan los presuntos vínculos de las dos mujeres con esta organización y las posibles conexiones que habrían establecido en Colombia y Santander.

Según el Ejército Nacional, la captura representa un resultado de la cooperación internacional contra las estructuras de delincuencia organizada transnacional. Las autoridades buscan avanzar en la identificación de bienes, movimientos de capital, posibles beneficiarios de recursos, redes de apoyo y conexiones criminales con presencia en territorio colombiano.

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