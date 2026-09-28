Con cédulas falsas, capturan en Santander a esposa e hija de narcotraficante ecuatoriano

En una operación coordinada entre el Ejército Nacional, la Dijín de la Policía, la Fiscalía General de la Nación, el FBI de Estados Unidos y la Policía de Ecuador, fueron capturadas en Santander dos mujeres requeridas por la justicia ecuatoriana y presuntamente vinculadas al entorno de José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', señalado como principal cabecilla de la organización criminal Los Choneros.

Las capturadas fueron identificadas como Michelle Jamileth Macías Peñarrieta e Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, quienes serían, respectivamente, hija y esposa de alias Fito. Ambas eran requeridas mediante notificación roja de Interpol.

El procedimiento fue desarrollado por el Gaula Militar Chicamocha, de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, en el municipio de Sabana de Torres, Santander, gracias al intercambio de información y la cooperación entre las autoridades de Colombia, Estados Unidos y Ecuador.

El Ejército Nacional, en coordinación con la Dijín, la Fiscalía, el FBI y la Policía de Ecuador, capturó a Michelle Macías e Inda Peñarrieta, requeridas por la Interpol. Las dos mujeres son esposa e hija de alias 'Fito', jefe de Los Choneros, banda del narcotráfico #MañanasBlu pic.twitter.com/8afizRgkAb — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 28, 2026

"De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, las dos mujeres estarían presuntamente relacionadas con actividades de la organización criminal Los Choneros y, desde territorio colombiano, habrían buscado establecer alianzas con otras estructuras delincuenciales y grupos armados organizados", dijo el coronel José Darío Rodríguez, comandante de la Quinta Brigada del Ejército.



Estas presuntas conexiones estarían orientadas a facilitar actividades relacionadas con narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos.

En el caso de Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, las autoridades ecuatorianas la requerirían dentro de la investigación denominada 'Blanqueo Fito', relacionada con un proceso por el presunto delito de lavado de activos.

En un operativo donde participaron varias agencias internacional fue capturada la esposa y la hija de alias Fito, cabecilla de la banda criminal Los Choneros de Ecuador. La acción fue realizada por la Policía en Sabana de Torres, Santander #VocesySonidos pic.twitter.com/Mia8dmHNUs — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 27, 2026

Publicidad

La investigación contempla movimientos financieros, adquisición y administración de bienes y la presunta incorporación de recursos de origen ilícito al sistema económico de Ecuador y Colombia.

José Adolfo Macías Villamar, conocido como alias 'Fito', es señalado como el principal cabecilla de Los Choneros, una organización criminal originaria de Ecuador vinculada a actividades de narcotráfico y delincuencia organizada transnacional.

Esta estructura ha sido relacionada con redes de tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, con conexiones que trascienden las fronteras ecuatorianas.

Publicidad

Las autoridades investigan los presuntos vínculos de las dos mujeres con esta organización y las posibles conexiones que habrían establecido en Colombia y Santander.

Según el Ejército Nacional, la captura representa un resultado de la cooperación internacional contra las estructuras de delincuencia organizada transnacional. Las autoridades buscan avanzar en la identificación de bienes, movimientos de capital, posibles beneficiarios de recursos, redes de apoyo y conexiones criminales con presencia en territorio colombiano.

