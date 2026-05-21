Controlan incendio forestal en el páramo de Santurbán, en zona rural de Vetas

Un incendio forestal registrado en el sector La Lomita, vereda Ortegón, sobre la vía que comunica a los municipios de Vetas y California, encendió las alertas de las autoridades ambientales y organismos de socorro en el páramo de Santurbán, una de las principales reservas hídricas del nororiente colombiano.

La emergencia fue reportada por campesinos y logró ser controlada gracias al trabajo articulado de unidades del Cuerpo de Bomberos de Vetas y Matanza, con apoyo de funcionarios de la Alcaldía Municipal y habitantes de la zona, quienes ayudaron en las labores de contención de las llamas.

De manera preventiva, el Cuerpo de Bomberos de Suratá y la Defensa Civil Colombiana, seccional Santander, permanecieron en alistamiento para reforzar la atención en caso de que el fuego se extendiera hacia otras áreas del ecosistema paramuno.

La operación fue coordinada desde la Sala de Crisis de la Oficina para la Gestión del Riesgo, entidad encargada de monitorear permanentemente la situación y dirigir las acciones de respuesta frente a la emergencia ambiental.



El reporte preliminar fue entregado por Erika Suárez, integrante del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), quien confirmó que las autoridades continúan realizando seguimiento en la zona para evitar una posible reactivación del incendio.

En este momento autoridades atienden incendio forestal en Vetas, Santander. Los organismos de socorro en alerta por aumento de emergencias por el fenómeno del Niño #VocesySonidos pic.twitter.com/fN4ftQTC58 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 20, 2026

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📍 Se reporta un incendio forestal en el sector La Lomita, vereda Ortegón, vía hacia California, en el municipio de Vetas, Santander.

📅 Fecha: 20 de mayo de 2026. pic.twitter.com/EXBNvqJaRw — Gestión del Riesgo de Desastres | Santander (@OGRDSantander) May 20, 2026

El hecho vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad del páramo de Santurbán frente a las altas temperaturas y la temporada seca que afecta varios municipios de Santander por el fenómeno del Niño. Este ecosistema abastece de agua a miles de habitantes del área metropolitana de Bucaramanga y otros municipios del departamento, por lo que cualquier afectación ambiental genera preocupación entre las autoridades y comunidades de la región.