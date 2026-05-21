En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Crisis Colombia - Bolivia
Yulixa Toloza
Tensión Cepeda - Uribe
Mundial Fifa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Controlan incendio forestal en el páramo de Santurbán, en zona rural de Vetas

Controlan incendio forestal en el páramo de Santurbán, en zona rural de Vetas

Autoridades evalúan los daños ambientales tras el incendio que consumió varias hectáreas de vegetación en la zona.

FOTO INCENDIO FORESTAL VETAS.jpg
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 21 de may, 2026

Un incendio forestal registrado en el sector La Lomita, vereda Ortegón, sobre la vía que comunica a los municipios de Vetas y California, encendió las alertas de las autoridades ambientales y organismos de socorro en el páramo de Santurbán, una de las principales reservas hídricas del nororiente colombiano.

La emergencia fue reportada por campesinos y logró ser controlada gracias al trabajo articulado de unidades del Cuerpo de Bomberos de Vetas y Matanza, con apoyo de funcionarios de la Alcaldía Municipal y habitantes de la zona, quienes ayudaron en las labores de contención de las llamas.

De manera preventiva, el Cuerpo de Bomberos de Suratá y la Defensa Civil Colombiana, seccional Santander, permanecieron en alistamiento para reforzar la atención en caso de que el fuego se extendiera hacia otras áreas del ecosistema paramuno.

La operación fue coordinada desde la Sala de Crisis de la Oficina para la Gestión del Riesgo, entidad encargada de monitorear permanentemente la situación y dirigir las acciones de respuesta frente a la emergencia ambiental.

El reporte preliminar fue entregado por Erika Suárez, integrante del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), quien confirmó que las autoridades continúan realizando seguimiento en la zona para evitar una posible reactivación del incendio.

El hecho vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad del páramo de Santurbán frente a las altas temperaturas y la temporada seca que afecta varios municipios de Santander por el fenómeno del Niño. Este ecosistema abastece de agua a miles de habitantes del área metropolitana de Bucaramanga y otros municipios del departamento, por lo que cualquier afectación ambiental genera preocupación entre las autoridades y comunidades de la región.

Vea también

FOTO ARAÑA.png
Santanderes

Colombia no produce antídoto para mordedura de araña: INS tras caso de joven en Santander

Erasmo Zuleta.jpeg
Caribe

Gobernador de Córdoba cuestiona la paz total del Gobierno tras masacre en Norte de Santander

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Incendios forestales

Santander

Bucaramanga

UNGRD

Bomberos de Bucaramanga

Páramo de Santurbán

Publicidad

Publicidad

Publicidad