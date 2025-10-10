Dos muertos y un herido en ataques sicariales registrados en Bucaramanga y Floridablanca

La violencia volvió a golpear el área metropolitana de Bucaramanga. En menos de 12 horas, tres ataques a bala dejaron dos hombres muertos y uno más herido en distintos puntos de Bucaramanga y Floridablanca. Las autoridades investigan si los hechos estarían relacionados con ajustes de cuentas y disputas locales.
El primer homicidio se registró hacia las 8:56 de la noche del jueves en el barrio Miraflores, sector Morrorico de Bucaramanga. La víctima fue identificada como Edison Espinel Sanabria, de 42 años, conocido como “Casiloco”, quien fue atacado por un hombre armado dentro de un micromercado donde trabajaba. El agresor pidió un producto y, en cuestión de segundos, desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones antes de huir en motocicleta.
Espinel, quien tenía antecedentes judiciales por hurto, porte ilegal de armas y secuestro, fue trasladado al Hospital Universitario de Santander, donde llegó sin signos vitales. La Policía informó que la víctima se encontraba bajo medida de detención domiciliaria con vigilancia electrónica por un proceso de 2016.
Reportan que en el barrio Miraflores de Bucaramanga fue asesinado un hombre por un sicario que huyó en una motocicleta por la vía a Cúcuta. En otros hechos de violencia otras dos personas resultaron heridas a bala en las últimas horas en el área metropolitana #MañanasBlu pic.twitter.com/2xXZlvJssY— Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 10, 2025
Horas más tarde, en el barrio Santa Ana de Floridablanca, un nuevo ataque armado dejó gravemente herido a José Fernando Jerez Martínez, de 41 años. Según versiones de sus familiares, el hombre fue sorprendido por un sujeto que vestía gorra y camiseta blanca, quien le disparó varias veces sin mediar palabra. Jerez fue trasladado de urgencia a la Clínica Foscal, donde se encuentra estable.
Las autoridades indicaron que el lesionado había salido recientemente de prisión, donde cumplía condena por homicidio, y que habría recibido amenazas en los últimos días, al parecer por retaliaciones derivadas de un crimen cometido en 2019 en el sector de La Cumbre.
El tercer hecho violento se presentó en horas de la tarde en el barrio Esperanza II, norte de Bucaramanga, donde fue asesinado Yerson Fabián Calderón Delgado, de 35 años. Según testigos, el hombre consumía estupefacientes en la vía pública cuando un joven, presuntamente menor de edad, le disparó en la cabeza. Fue trasladado al Hospital Universitario de Santander, pero murió minutos después por la gravedad de la herida.
De acuerdo con la investigación preliminar, Calderón registraba múltiples anotaciones judiciales por tráfico de drogas, hurto y violencia intrafamiliar. La Policía identificó como posible autor del crimen a un menor conocido con el alias de “Papareto”, quien habría escapado recientemente de un centro correccional en Cali.
Hombre fue asesinado a tiros en el norte de Bucaramanga. Según las autoridades un menor de 17 años, quien se fugó de un centro de resocialización de Cali, sería el presunto responsable del homicidio #MañanasBlu pic.twitter.com/qACxOu2PFs— Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 10, 2025
La Sijín y el CTI de la Fiscalía asumieron las investigaciones de los tres casos, mientras se revisan cámaras de seguridad y se adelantan labores de vecindario para identificar a los responsables. Las autoridades no descartan que los hechos estén relacionados con disputas por microtráfico en la zona norte del área metropolitana.