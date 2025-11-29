En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inmovilización de aviones A320
Cantón Norte
Sanción campaña Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Dos policías en Málaga, Santander, bajo la lupa de la Procuraduría por agresión a un hombre

Dos policías en Málaga, Santander, bajo la lupa de la Procuraduría por agresión a un hombre

El ente de control reprochó un presunto acto intencional de fuerza excesiva y calificó la conducta como falta gravísima con dolo, cuando empujaron violentamente a un ciudadano en el Bar San Alejo sin que este opusiera resistencia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad