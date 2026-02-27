Ejército destruye dos laboratorios de cocaína del ELN en Norte de Santander y Cesar

En desarrollo de operaciones militares contra el narcotráfico, el Ejército Nacional de Colombia confirmó la destrucción de dos laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en los departamentos de Norte de Santander y Cesar, en acciones coordinadas con la Policía Nacional de Colombia.

En la vereda Campo Alicia, municipio de El Zulia, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 30, orgánico de la Brigada 30, ubicaron y destruyeron un laboratorio compuesto por tres construcciones al servicio de las economías ilícitas, con posibles nexos con el frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN.

Tropas de la Segunda División del Ejército destruyen un laboratorio para el procesamiento de coca en zona rural de Cúcuta. "Pertenecía al ELN y producía una tonelada de cocaína que transportaban a Venezuela y la costa Atlántica", afirmaron las autoridades militares #MañanasBlu pic.twitter.com/Y2raU6X0Ao — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 24, 2026

Durante la operación, adelantada con apoyo de la SIJIN de la Dirección de Antinarcóticos, fueron incautados 845 kilogramos de clorhidrato de cocaína en estado sólido, 395 galones en suspensión y más de 3.356 galones de insumos líquidos, entre ellos acetato de N-Propilo, ácido clorhídrico y gasolina. También se hallaron 255 kilogramos de sustancias químicas sólidas como soda cáustica, carbón activado y metabisulfito.

Según las autoridades, este resultado representa una afectación al músculo financiero del narcotráfico estimada en más de 6.555 millones de pesos.



En una segunda acción militar, tropas de la Quinta Brigada, unidad orgánica de la Segunda División, ubicaron y destruyeron un laboratorio en la vereda La Estación, municipio de Gamarra, que pertenecería al frente Camilo Torres del ELN.

De acuerdo con información de inteligencia, esta infraestructura tenía una producción mensual aproximada de una tonelada de clorhidrato de cocaína. En el lugar fueron hallados 307 kilogramos del alcaloide, 1.039 galones de insumos líquidos, 345 kilogramos de insumos sólidos, además de hornos microondas, grameras, tanques y otros elementos empleados para el procesamiento.

#TipBlu Reforzarán seguridad en estos municipios de Santander para elecciones por presencia de ELN #VocesySonidos https://t.co/EYGW6FcMD5 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 25, 2026

Las autoridades estimaron que esta operación generó una afectación económica superior a los 1.600 millones de pesos y evitó la comercialización de aproximadamente 700.000 dosis de cocaína en mercados ilegales. El material y las infraestructuras fueron destruidos de manera controlada, mientras que los actos urgentes y procedimientos judiciales quedaron a cargo de la Policía Judicial de la Dirección de Antinarcóticos.

En la vereda Caño Indio, de Tibú, Norte de Santander, tropas del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron más de 25 artefactos explosivos improvisados instalados por el ELN #VocesySonidos pic.twitter.com/aZTLDiO7WE — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 26, 2026

El Ejército Nacional informó que continuará desarrollando operaciones contundentes contra las estructuras criminales que financian sus actividades a través del narcotráfico en el oriente del país.