Ejército destruye laboratorio de cocaína del ELN en Norte de Santander

Un laboratorio ilegal utilizado para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, presuntamente perteneciente al Frente Urbano Carlos Germán Velasco Villamizar del ELN, fue ubicado y destruido por tropas del Grupo de Caballería Maza de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional, en una operación coordinada con la Policía Nacional, en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus.

En la acción, desarrollada en zona rural del municipio de San Cayetano, Norte de Santander. Las autoridades incautaron 167 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 80 galones de cocaína en suspensión, 40 kilogramos de base de coca, 558 galones de insumos líquidos como acetona, ACPM y ácido clorhídrico y 200 kilogramos de insumos sólidos, entre ellos soda cáustica y carbón activado. También fue decomisada maquinaria empleada en la producción y empaque del estupefaciente.

De acuerdo con estimaciones oficiales, la destrucción de este complejo ilícito representa la pérdida de cerca de 8.200 millones de pesos para las finanzas del ELN, afectando de manera directa su capacidad logística, operativa y delictiva en esta región fronteriza.

"Además del impacto económico, este laboratorio generaba una grave contaminación ambiental, debido al vertimiento de sustancias químicas sobre el suelo y las fuentes hídricas cercanas, lo que provoca daños irreversibles a los ecosistemas locales en Norte de Santander", dijo el mayor Juan Camilo Vital.

La Trigésima Brigada continuará ejecutando operaciones ofensivas sostenidas contra las redes criminales del narcotráfico en Norte de Santander, reafirmando su compromiso con la defensa de la soberanía, la seguridad de la población civil y la protección del medioambiente.