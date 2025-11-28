En vivo
En cuatro meses, 15 personas fueron capturas por daño ambiental en escarpa de Bucaramanga

En cuatro meses, 15 personas fueron capturas por daño ambiental en escarpa de Bucaramanga

La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga realizó 10 operativos en los que halló a 15 personas realizando labores de deforestación y ocasionando daños ambientales en la escarpa.

