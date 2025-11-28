En cuatro meses, 15 personas fueron capturas por daño ambiental en escarpa de Bucaramanga

Entre agosto y noviembre, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) adelantó diez operativos de control en los predios institucionales ubicados en la escarpa del municipio, una zona protegida catalogada como Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI). Las intervenciones dejaron como resultado 15 personas capturadas en flagrancia por afectaciones a los recursos naturales.

Los operativos se desarrollaron en articulación con la Policía Nacional, el Ejército, la Alcaldía de Bucaramanga y las cuadrillas técnicas de la CDMB, con el fin de frenar talas, quemas, ocupaciones ilegales y otras actividades que ponen en riesgo los ecosistemas estratégicos del área metropolitana.

Edwin Cárdenas Bueno, ingeniero ambiental y coordinador de predios institucionales de la CDMB, explicó que el trabajo en terreno permite ejercer vigilancia permanente sobre estas áreas que cumplen funciones clave en la estabilidad de los suelos y la protección de las cuencas.

“Estos operativos permiten ejercer control efectivo sobre los predios institucionales, evitando ocupaciones ilegales, talas, quemas y demás afectaciones a los ecosistemas estratégicos del área metropolitana de Bucaramanga”, señaló Cárdenas.



La entidad recordó que la escarpa es un patrimonio ecológico fundamental para la conservación de la flora y fauna y el equilibrio ambiental de la región. Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier acción que ponga en riesgo estos predios y apoye la protección de los recursos naturales.

“El compromiso ciudadano es clave para mantener este patrimonio ecológico que pertenece a todos”, agregó el ingeniero.

La CDMB indicó que continuará reforzando los operativos de vigilancia en la zona para prevenir nuevas afectaciones y garantizar la preservación de los ecosistemas que rodean a Bucaramanga.

