Fabián Oviedo será candidato a las elecciones atípicas para la Alcaldía de Bucaramanga

El exconcejal de Bucaramanga Fabián Oviedo anunció oficialmente su candidatura a las elecciones atípicas que se realizarán próximamente para elegir nuevo alcalde de la capital santandereana. El arquitecto aseguró que su aspiración responde a la necesidad de devolverle a la ciudad una visión planificada, moderna y enfocada en el bienestar ciudadano.

Fabián Oviedo, quien ya había sido candidato a la Alcaldía en 2023, quedando en tercer lugar detrás de Jaime Andrés Beltrán y Carlos Parra, afirmó que Bucaramanga necesita liderazgo técnico y una administración que proyecte soluciones a largo plazo. “La ciudad necesita un arquitecto que la planifique, que piense en su desarrollo urbano, en la movilidad y en la seguridad. Serán dos años de trabajo serio por la comunidad”, expresó en Blu Radio.

El exconcejal, reconocido por su formación en arquitectura y su trayectoria en el Concejo Municipal, aseguró que su propósito es construir una propuesta que convoque a todos los sectores y promueva la unidad por Bucaramanga. “Este no es un proyecto personal, es un llamado a unir esfuerzos por una ciudad más segura, más ordenada y con oportunidades para todos”, agregó.

En su mensaje, Oviedo destacó que su eventual administración priorizará la movilidad sostenible, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la recuperación del espacio público, junto con una gestión transparente y cercana a la gente.



Con este anuncio, Fabián Oviedo se suma oficialmente al grupo de aspirantes que competirán en los comicios atípicos convocados por la Registraduría Nacional tras la anulación de la elección del exalcalde Jaime Andrés Beltrán por doble militancia tras decisión del Consejo de Estado.

Los otros aspirantes serían el exconcejal Jhan Carlos Alvernia y el exdirector de Tránsito, Carlos Bueno. También se espera que el exalcalde Jaime Andrés Beltrán se postule o le entregue la 'bendición' a un candidato de su círculo más cercano.

