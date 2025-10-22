En vivo
General William Rincón
Pelea Petro - minvivienda
Álvaro Uribe

Hombre asesinó a su pareja en Bucaramanga tras una discusión y fue capturado

Miguel Barrios Galván, de 31 años, será judicializado por feminicidio. El capturado tenía antecedentes judiciales por violencia intrafamiliar y inasistencia alimentaria.

Por: Javier Rodríguez
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

Un nuevo caso de feminicidio estremeció a Bucaramanga en la madrugada de este miércoles 22 de octubre. Una mujer identificada como Laura Yesenia Ramírez Sánchez, de 32 años, fue asesinada con arma blanca dentro de su vivienda, ubicada en el barrio Kennedy, al norte de la ciudad.

Según el reporte de las autoridades, el hecho ocurrió alrededor de las 2:40 de la mañana en la carrera 15 #24N-103, donde la víctima convivía con su pareja sentimental, José Miguel Barrios Galván, de 31 años, quien fue capturado minutos después del crimen por la Policía.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el ataque se desencadenó tras una discusión motivada por celos.

José Barrios habría encontrado en el teléfono de su pareja mensajes y audios con su expareja sentimental, lo que originó una acalorada confrontación. En medio del altercado, el agresor tomó un arma cortopunzante y le propinó tres heridas en el cuello, causándole la muerte de manera inmediata.

"Tras el ataque, el hombre huyó del lugar y se refugió en el CAI Kennedy, donde fue detenido por uniformados de la Policía Nacional. Posteriormente, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y trasladado al CTI, que asumió los actos urgentes e inició el proceso judicial correspondiente", dijo el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana.

Las autoridades confirmaron que el capturado tenía antecedentes por violencia intrafamiliar y inasistencia alimentaria, y convivía con la víctima desde hacía aproximadamente dos años.

El cuerpo de Laura Yesenia Ramírez fue inspeccionado por peritos del CTI y trasladado a Medicina Legal, mientras avanzan las diligencias para la judicialización del agresor por el delito de feminicidio agravado.

Durante este año se han registrado 11 casos de presuntos feminicidios en Santander. Dos personas ya fueron judicializadas.

La Alcaldía de Bucaramanga rechazó el hecho y reiteró su compromiso en la lucha contra la violencia de género, haciendo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier señal de maltrato o riesgo a través de las líneas 155 y 123, que permanecen habilitadas las 24 horas.

