En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inmovilización de aviones A320
Cantón Norte
Sanción campaña Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Fenalco y centro comercial Cuarta Etapa llaman a la calma tras violento asalto en Bucaramanga

Fenalco y centro comercial Cuarta Etapa llaman a la calma tras violento asalto en Bucaramanga

Gremios y comerciantes piden mantener la calma tras el intento de hurto en Cabecera, mientras el centro comercial refuerza sus protocolos de seguridad y colabora con las autoridades en la investigación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad