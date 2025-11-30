Fenalco y centro comercial Cuarta Etapa llaman a la calma tras violento asalto en Bucaramanga

Tras el violento intento de hurto registrado este viernes en el centro comercial Cabecera Cuarta Etapa, gremios y comerciantes hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y no ceder ante el miedo que buscan generar las estructuras criminales, justo al inicio de la temporada decembrina.

Alejandro Almeida, director de Fenalco Santander, aseguró que el comercio está preparado para recibir a visitantes y turistas en uno de los fines de semana más importantes del año, marcado por promociones, Black Friday y el inicio de la época navideña.

“A los bumangueses y a quienes visitan la ciudad les pedimos no dejarse amedrentar por delincuentes que pretenden generar pánico. Nuestros comerciantes y centros comerciales están listos y fortalecidos en materia de seguridad. El hecho fue lamentable, pero la reacción inmediata de la Policía evitó una tragedia mayor”, señaló.

A través de un comunicado, la administración del centro comercial Cabecera Cuarta Etapa lamentó profundamente lo ocurrido y expresó su solidaridad con la familia del intendente Freddy Leal Briceño, quien murió en cumplimiento del deber al enfrentar a los delincuentes.



El centro comercial Cuarta Etapa de Bucaramanga informó mediante un comunicado que trabaja de manera conjunta con las autoridades en las investigaciones por el violento asalto. Señala que reforzará sus protocolos y medidas de prevención para garantizar la seguridad #VocesySonidos — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 30, 2025

El centro comercial confirmó que el intento de asalto fue frustrado gracias a la acción rápida y coordinada de la Policía Nacional y su propio equipo de seguridad, lo que permitió la captura de cuatro presuntos integrantes de la banda y la muerte de uno de ellos durante el intercambio de disparos.

“Desde el primer momento hemos colaborado en todos los requerimientos de las autoridades. Estamos trabajando para reforzar nuestros protocolos y medidas de prevención en todos los frentes, con el fin de corresponder a la confianza de visitantes y locatarios y mantenernos como un espacio seguro para todos”, indicó la administración.

Asimismo, destacaron el profesionalismo del personal de seguridad, servicios generales y mantenimiento, quienes acompañaron y orientaron a las personas que se encontraban en el lugar durante los minutos de tensión.

Fenalco reiteró que la temporada decembrina iniciará con normalidad y que los establecimientos comerciales cuentan con apoyo institucional, refuerzo de seguridad privada y acompañamiento de las autoridades para garantizar la tranquilidad de compradores y trabajadores.

“Entre todos podemos seguir defendiendo el comercio y la vida en comunidad”, concluyó la administración del centro comercial.