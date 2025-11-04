En vivo
Formulan cargos contra patrullero que, aparentemente borracho, atropelló a tres personas

Formulan cargos contra patrullero que, aparentemente borracho, atropelló a tres personas

El patrullero, adscrito al comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, es investigado por ocasionar un accidente de tránsito y huir del lugar de los hechos.

