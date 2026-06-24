Gremios exigen seguridad en Bucaramanga tras atentado contra empresario Yousseff Najm

Un enérgico rechazo y una profunda preocupación en el sector empresarial de Santander ha generado el reciente atentado sicarial perpetrado en contra del empresario Yousseff Charlie Najm Garzón, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

El ataque, ocurrido en pleno centro de la capital santandereana, motivó un pronunciamiento de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco; así como de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, que exigen garantías efectivas de seguridad y justicia ante una escalada de violencia que amenaza el progreso regional.

La Cámara de Comercio de Bucaramanga, junto a su presidente ejecutivo y colaboradores, rechazó categóricamente estas acciones que calificaron de violentas y aleves. La entidad gremial manifestó su total solidaridad con los familiares de Najm Garzón, elevando oraciones por su pronta recuperación en el Hospital Universitario de Santander, donde permanece con pronóstico reservado. Asimismo, la institución instó a las autoridades para avanzar con eficacia en las investigaciones criminales correspondientes.

Por su parte, el presidente nacional de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, se sumó a las voces de repudio por el hecho en el que también resultó herido Eymar David Prieto Ascanio. Cabal envió un mensaje de fortaleza a Charlie Joussef Najm, padre de la víctima y vicepresidente de la Junta Directiva de Fenalco Santander. El dirigente gremial advirtió que este lamentable suceso constituye una nueva alerta sobre las condiciones de seguridad en Colombia, enfatizando que la tranquilidad colectiva debe ser una prioridad nacional.



En las últimas horas la Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó la aprehensión de un menor de 17 años, conocido con el alias “Chucky”, presunto integrante de la estructura criminal “Los del Sur” y señalado como uno de los autores materiales del atentado. El operativo incluyó además la captura de tres adultos y la incautación del arma de fuego que presuntamente fue utilizada en el ataque.

Las autoridades expresaron que la primera hipótesis que se maneja es que el ataque estaría vinculado a una situación personal que se habría presentado días atrás y que derivó en la acción criminal.