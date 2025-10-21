Hallan cabeza humana dentro de un termo en Los Patios: autoridades investigan

Los habitantes del municipio de Los Patios, Norte de Santander, están en alerta por un macabro hallazgo que ha causado conmoción y temor en la comunidad. Una cabeza humana fue encontrada dentro de un termo, abandonado sobre un andén del barrio La Esperanza, en la Calle 15.

Según el reporte preliminar de las autoridades, el termo de color verde se encontraba dentro de una bolsa plástica negra, aparentemente dejado en el lugar por desconocidos. Al ser inspeccionado, los uniformados confirmaron que en su interior se hallaban restos humanos, al parecer de un hombre cuya identidad aún no ha sido establecida.

La Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía asumieron la investigación del caso y realizó los actos urgentes, incluyendo la inspección técnica del lugar y la recolección de evidencias. Los peritos avanzan en el proceso de identificación de la víctima mediante análisis forenses.

Fuentes judiciales indicaron que el hallazgo podría estar relacionado con un ajuste de cuentas entre estructuras criminales que operan en el municipio de los Patios, particularmente entre las bandas conocidas como 'AK-47' y 'Los Mexicanos', que se disputan el control de zonas estratégicas para el microtráfico y otras economías ilegales.



“Este tipo de hechos buscan generar miedo y marcar territorio. Son mensajes de advertencia entre organizaciones delictivas”, explicó un investigador vinculado al caso.

Las autoridades de Norte de Santander revisan ahora las cámaras de seguridad cercanas para establecer quiénes dejaron el termo en la vía pública y a qué hora ocurrió el hecho. Además, se desplegaron operativos de control en los sectores priorizados de Los Patios para prevenir posibles retaliaciones.

La secretaria de Seguridad y de Gobierno de Los Patios, Sandra Mora, afirmó que "esta acción violenta que origina temor en la comunidad (...) aún no tenemos información precisa de la identidad de la víctima. Para nadie es un secreto de las estructuras armadas que buscan una recomposición que vienen del Catatumbo y del vecino país, pero aún no se tiene información de los autores de esta acción macabra".

Este macabro descubrimiento ocurre en medio de una escalada de violencia que en las últimas semanas ha dejado varios hechos de sicariato y enfrentamientos entre bandas en el área metropolitana de Cúcuta, aumentando la preocupación de la ciudadanía por la seguridad en la región fronteriza.