Hallan sin vida a joven desaparecido en aguas del río Magdalena en Puerto Wilches

La búsqueda de Marcos Aurelio Morales Arias, de 27 años, concluyó en una dolorosa noticia. El joven, que había sido reportado como desaparecido desde el pasado martes 18 de septiembre en Barrancabermeja, fue encontrado sin vida a orillas del río Magdalena, en jurisdicción de Puerto Wilches, reportaron las autoridades.

Amigos y allegados de Morales Arias habían emprendido recorridos por el afluente en una canoa, con la esperanza de dar con su paradero. Tras varios días de angustia, finalmente ubicaron el cuerpo en el sector conocido como Isla Seis de Puerto Wilches. El joven había desaparecido tras salir del sitio donde trabajaba. "No llegó a la casa", dijo un familiar a la Policía Nacional.

Al lugar acudieron integrantes de la Defensa Civil de Puerto Wilches y funcionarios de la Fiscalía, quienes realizaron el levantamiento del cadáver y coordinaron su traslado hacia la ciudad de Bucaramanga, donde se adelantarán las diligencias forenses correspondientes para esclarecer las circunstancias de su muerte. "Por unos tatuajes fue identificado por sus familiares". dijo un voluntario del organismo de socorro que participo en el rescate del cuerpo.

#EnDesarrollo Un hombre fue asesinado a tiros en el barrio Primeo de Mayo de Barrancabermeja. Las autoridades de Santander hallaron cuerpo de una persona flotando en en el río Sogamoso. Sería un joven desaparecido desde el lunes #VocesySonidos pic.twitter.com/q7EwoWnj40 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 21, 2025

El caso ha generado consternación en la comunidad, que acompañó a la familia en las labores de búsqueda y ahora espera respuestas sobre lo ocurrido. Hasta el momento las autoridades no han determinado las causas del fallecimiento.

