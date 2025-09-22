En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Hallan sin vida a joven desaparecido en aguas del río Magdalena en Puerto Wilches

Hallan sin vida a joven desaparecido en aguas del río Magdalena en Puerto Wilches

Desde el 18 de septiembre Marcos Aurelio Morales Arias, de 27 años, estaba desaparecido.

Puerto Wilches Santander.jpg
Imagen suministrada por la Alcaldía. Puerto Wilches Santander
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 22 de sept, 2025

La búsqueda de Marcos Aurelio Morales Arias, de 27 años, concluyó en una dolorosa noticia. El joven, que había sido reportado como desaparecido desde el pasado martes 18 de septiembre en Barrancabermeja, fue encontrado sin vida a orillas del río Magdalena, en jurisdicción de Puerto Wilches, reportaron las autoridades.

Amigos y allegados de Morales Arias habían emprendido recorridos por el afluente en una canoa, con la esperanza de dar con su paradero. Tras varios días de angustia, finalmente ubicaron el cuerpo en el sector conocido como Isla Seis de Puerto Wilches. El joven había desaparecido tras salir del sitio donde trabajaba. "No llegó a la casa", dijo un familiar a la Policía Nacional.

Al lugar acudieron integrantes de la Defensa Civil de Puerto Wilches y funcionarios de la Fiscalía, quienes realizaron el levantamiento del cadáver y coordinaron su traslado hacia la ciudad de Bucaramanga, donde se adelantarán las diligencias forenses correspondientes para esclarecer las circunstancias de su muerte. "Por unos tatuajes fue identificado por sus familiares". dijo un voluntario del organismo de socorro que participo en el rescate del cuerpo.

El caso ha generado consternación en la comunidad, que acompañó a la familia en las labores de búsqueda y ahora espera respuestas sobre lo ocurrido. Hasta el momento las autoridades no han determinado las causas del fallecimiento.

