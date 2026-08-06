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Herido funcionario del Inpec tras ataque a tiros cuando se dirigía a la cárcel de Girón

Las autoridades activaron un operativo para esclarecer lo ocurrido. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación adelantan las investigaciones.

Cárcel de Palogordo en Girón.jpg
BLU Radio. Cárcel Palogordo Girón //Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

Un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) resultó herido en un atentado sicarial ocurrido en la mañana de este jueves en el sector Los Naranjos, en jurisdicción de Girón, cuando se desplazaba por la vía que conduce a la cárcel de Palogordo.

La víctima fue identificada como Efraín Quezada, de 53 años, quien, de acuerdo con la información preliminar, fue atacado por hombres armados que se movilizaban en una motocicleta. Tras el hecho, el funcionario recibió atención de emergencia y fue trasladado a la Clínica Foscal, en Floridablanca, donde permanece bajo observación médica.

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Como parte de las labores de búsqueda, fue hallada abandonada en una vía rural hacia Piedecuesta la motocicleta que, presuntamente, fue utilizada por los atacantes para cometer el atentado y posteriormente huir del lugar. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas ni sobre los móviles del ataque.

Las autoridades de Santander activaron un operativo para esclarecer lo ocurrido. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación adelantan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.

Hay que recordar que el director de la Carcél de Palogordo, guardianes y otros funcionales del Inpec han recibido amenazas en Santander.

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