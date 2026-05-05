Homicidio en Bucaramanga: comerciante fue asesinado por oponerse a un hurto

Un hecho de violencia ocurrido en el norte de Bucaramanga dejó como saldo un hombre muerto, en un caso que inicialmente fue confundido con un accidente de tránsito, pero que posteriormente fue confirmado por las autoridades como un homicidio.

La víctima fue identificada como Cristian Ferney Barajas, un comerciante que perdió en el sector de Torres Amarillas, en el barrio Café Madrid, en una zona comprendida entre este sector y el barrio Kennedy.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Barajas se movilizaba en una motocicleta de color negro luego de haber salido de un establecimiento, donde al parecer realizaba compras de oro como parte de su actividad comercial. Según versiones de allegados, el hombre se dirigió hacia el sector de Café Madrid y posteriormente emprendió camino hacia el centro de la ciudad.

Sin embargo, en el trayecto fue interceptado por sujetos armados que, al parecer, le seguían el rastro desde el municipio de Floridablanca con el objetivo de arrebatarle una compra de oro. Los atacantes, que se movilizaban en otra motocicleta, lo habrían hecho caer y posteriormente le dispararon.



Tras el hecho, unidades de la Policía Nacional llegaron al lugar y confirmaron el fallecimiento del comerciante. En cuanto a los responsables, las autoridades indicaron que huyeron del sitio y a esta hora se desconoce su paradero.

El caso es investigado como un homicidio con arma de fuego, y la principal hipótesis apunta a un hurto, teniendo en cuenta la actividad que realizaba la víctima al momento del ataque.

Autoridades de Barrancabermeja buscan a un segundo implicado en el atentado sicarial donde resultó herido escolta de la UNP. El hecho ocurrió en la vía al Corregimiento El Llanito. "Fiscalía avanza en la investigación", dijo Eduardo Ramírez, secretario de Seguridad #VocesySonidos pic.twitter.com/e34Xuksgx6 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 5, 2026

Este crimen vuelve a poner en evidencia los riesgos asociados a actividades comerciales informales y el accionar de bandas delincuenciales dedicadas al hurto en el área metropolitana de Bucaramanga, donde las autoridades han reiterado el llamado a extremar medidas de seguridad y denunciar cualquier hecho sospechoso.