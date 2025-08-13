Publicidad

Hospital de Zapatoca, en riesgo de cerrar servicios por deuda de $400 millones de Coosalud

La deuda que las EPS tienen con clínicas y hospitales en Santander supera un billón de pesos, según la secretaría de Salud departamental.

Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: agosto 13, 2025 09:24 a. m.

Apenas seis meses después de iniciar operaciones como hospital público, la ESE de Zapatoca enfrenta una crisis financiera que amenaza con el cierre de algunos de sus servicios. La EPS Coosalud le adeuda $400 millones, situación que, según el secretario de Salud de Santander, Edwin Prada, impide garantizar la contratación de personal y el pago oportuno a los proveedores.

“En febrero inició funciones la nueva ESE de Zapatoca, una institución que pasó de lo privado a lo público, pero lastimosamente Coosalud no le ha girado los recursos para que pueda seguir funcionando. Hacemos un llamado urgente a esta EPS, a la Nueva EPS, a los agentes interventores, a la Superintendencia y al Ministerio de Salud para que ayuden con un flujo inmediato de recursos. De lo contrario, existe la posibilidad de que se cierren servicios”, advirtió Prada.

El panorama de la red hospitalaria en Santander es crítico. Las EPS adeudan a las instituciones públicas del departamento alrededor de $800.000 millones, y a las privadas unos $780.000 millones, sumando más de un billón de pesos en cartera.

Esta situación ya ha provocado el cierre de servicios en varias clínicas en Bucaramanga como La Chicamocha, y mantiene en riesgo a otras, entre ellas la clínica Magdalena de Barrancabermeja, que redujo su capacidad de hospitalización UCI y próximamente cerrará su servicio de urgencias de manera temporal.

Prada también advirtió sobre la situación de otro hospital público reciente, la ESE de San Vicente de Chucurí, que enfrenta una deuda superior a los $1.000 millones por parte de la Nueva EPS y Coosalud.

La crisis se agrava por la deuda de más de $100.000 millones que tiene el sistema con la atención prestada a población migrante en Santander, un costo que recae principalmente sobre hospitales públicos como el Universitario de Santander, que atiende casos remitidos de otros departamentos.

“Estamos enviando un SOS al Gobierno Nacional para que actúe de manera urgente. No podemos permitir que la falta de pago de las EPS termine cerrando servicios y afectando a miles de usuarios”, concluyó el funcionario.

