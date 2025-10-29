Hoy se cierra el plazo de inscripciones para las elecciones atípicas en Bucaramanga

Este miércoles 29 de octubre vence el plazo para la inscripción de candidatos a las elecciones atípicas de la Alcaldía de Bucaramanga, de acuerdo con el calendario electoral establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Hasta el momento, solo un aspirante ha formalizado su inscripción, se trata de Fabián Oviedo, quien cuenta con el aval del Nuevo Liberalismo, y el respaldo del Partido ASI. Su inscripción lo convierte, por ahora, en el primer y único candidato oficialmente registrado para las elecciones atípicas que se llevarán a cabo el 14 de diciembre.

Sin embargo, la jornada de este miércoles promete movimiento en la sede de la Registraduría en Bucaramanga, donde desde las 8:00 de la mañana se espera el paso de varios aspirantes que podrían formalizar sus candidaturas antes del cierre del proceso.

Entre los nombres que más suenan se encuentra el del exalcalde Jaime Andrés Beltrán, cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado por doble militancia. Aunque Beltrán ha manifestado su interés en volver a postularse, aún no hay claridad jurídica sobre si puede participar, ya que el Consejo de Estado no ha emitido un concepto definitivo pese a una consulta formal elevada por el propio exmandatario.



Otro de los nombres con fuerza es el de Carlos “El Barbas” Bueno, exdirector de Tránsito de Bucaramanga, quien ha ganado visibilidad en redes sociales al anunciar su intención de participar, aunque todavía no ha hecho oficial su inscripción. También figura Consuelo Ordóñez, exdirectora de la UAESP en Bogotá, quien ha sido mencionada como posible candidata por sectores ciudadanos.

A la lista de aspirantes potenciales se suman Luis Jesús García, empresario del sector calzado; Juan Manuel González, narrador deportivo; y Jaime Calderón, excandidato del Pacto Histórico.

Según el calendario electoral, tras el cierre de inscripciones este 29 de octubre, los candidatos podrán modificar su postulación hasta el 6 de noviembre. La publicación oficial de la lista de aspirantes por parte de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral se realizará el 8 de noviembre, día en el que también se notificará a las autoridades competentes para revisar posibles inhabilidades.

La campaña tendrá menos de mes y medio antes de que los bumangueses acudan nuevamente a las urnas el domingo 14 de diciembre, cuando elegirán al nuevo alcalde que completará el periodo 2024–2027.