Hugo Aguilar Naranjo no dijo toda la verdad en la JEP: víctimas de paramilitares en Santander

En 2020, Hugo Aguilar pidió su sometimiento a la JEP y aseguró que aportaría información sobre la infiltración de Pablo Escobar en el Bloque de Búsqueda, teniendo en cuenta que él comandó el operativo que llevó a la baja del jefe del cartel de Medellín, y las alianzas entre el paramilitarismo y los políticos de Santander. Sin embargo, lo que les informó a los magistrados en la audiencia comenzó a ser cuestionada por diferentes sectores en el departamento.

El exgobernador de Santander reconoció que existieron políticos que recibieron apoyo de alias ' Ernesto Báez ' y agregó información sobre asesinatos cometidos en Puerto Wilches en 2002 y en Oiba en 2003 por grupos paramilitares para amedrentar a los comerciantes del sector.

Aguilar Naranjo aseguró que todos los hospitales y clínicas de Santander fueron obligados a atender los paramilitares enfermos o heridos y que en algunas ocasiones se llevaban a los médicos para que atendieran a los heridos en las zonas rurales.

“Hay verdades ciertas y verdades a medias, hay que confirmar bien por parte de la JEP y la Unidad Nacional de Víctimas, las declaraciones del exgobernador. El señaló que de los paramilitares no recibió dinero sino apoyo político, lo cual es cuestionable, porque la fortuna de Aguilar no solo es por su trabajo como policía, diputado, gobernador y fincas. El dijo que no tenía dinero para pagarle a las víctimas de los paramilitares y solo podía entregar $500 mil pesos mensuales cuando lo vieron conduciendo por una vía de Bucaramanga un lujoso vehículo”, manifestó Julio Acelas, director del Observatorio del Delito en Santander.

Ana María Díaz, de la Asociaciones de Desaparecidos de Santander, manifestó que durante más de 15 años se ha esperado que el exgobernador cuente la verdad sobre el accionar paramilitar en el departamento.

“El conoce muchas cosas que no reveló, porque aún hay víctimas de los paramilitares desaparecidas. Esperamos que sea cierto lo que dijo sobre el caso del lago donde era arrojados los secuestrados”, dijo Díaz.

En una entrevista con Blu Radio, el excomandante del batallón Luciano D'Elhuyar de Santander, excoronel Julio César Prieto, quien fue testigo contra Hugo Aguilar, en la Corte Suprema de Justicia, afirmó que el exgobernador no ha dicho toda la verdad sobres los políticos que hicieron alianzas con los paramilitares.

“Hugo Aguilar, quiso acabar con mi reputación con faltas afirmaciones, lo demande y ocho años después se tuvo que retractar. Pero para mí fue una sorpresa que volviera a atacarme en la audiencia en la JEP, indignándome la comisión de una serie de hechos delictivos según lo expuesto al final de la audiencia”, afirmó excoronel Prieto.

Manifestó el excomandante militar que hay políticos como el exdiputado Luis José Arenas Prada, que se reunió junto con Hugo Aguilar con paramilitares en San Vicente de Chucurí, para hacer acuerdo políticos.

Julio César Prieto, señaló que “falta muchas cosas porque Hugo Aguilar cuente sí realmente quiere contar por la verdad, la justicia y la reparación”.