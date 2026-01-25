Incautan más de 19.000 dosis de marihuana en empresa de encomiendas de San Gil, Santander

Un nuevo golpe al tráfico de estupefacientes propinó la Policía Nacional en el municipio turístico de San Gil, donde fueron halladas más de 19.000 dosis de marihuana que estaban listas para ser distribuidas en la región. La droga era transportada mediante una empresa de encomiendas y provenía de Bogotá D.C.

El operativo fue adelantado por unidades de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, como parte de los controles permanentes a empresas de mensajería. Durante la inspección a una bodega de envíos, el canino detector de narcóticos Yordy dio señal positiva frente a dos encomiendas que levantaron sospechas por su contenido.

Al abrir los paquetes, los uniformados encontraron siete bloques rectangulares de marihuana, con un peso aproximado de 19.000 gramos. Llamó la atención de las autoridades que los paquetes estaban marcados con la imagen del Che Guevara, una modalidad que, según los investigadores, podría estar siendo utilizada por las redes criminales para identificar la droga y su destino dentro de la cadena de distribución.

De acuerdo con la Policía, el cargamento estaba destinado a su comercialización en San Gil, lo que representa una grave afectación para la seguridad ciudadana y el turismo en este municipio. La incautación generó una afectación económica cercana a los 58 millones de pesos a las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes.



El material fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las investigaciones para identificar a los responsables del envío y desarticular la red que estaría detrás de esta modalidad de tráfico mediante encomiendas.

Las autoridades reiteraron que continuarán fortaleciendo los controles en la cadena logística para impedir que este tipo de sustancias lleguen a municipios turísticos y afecten la tranquilidad de la comunidad y de los visitantes.