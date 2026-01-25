En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Incautan más de 19.000 dosis de marihuana en empresa de encomiendas de San Gil, Santander

Incautan más de 19.000 dosis de marihuana en empresa de encomiendas de San Gil, Santander

La droga provenía de Bogotá y fue detectada por un perro antinarcóticos llamado Yordy durante controles de la Policía Nacional en el municipio turístico.

