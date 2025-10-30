Jaime Andrés Beltrán renuncia a Colombia Justa y Libres tras negarle aval; partido respondió

Una nueva controversia sacude el panorama político en Bucaramanga luego de que el exalcalde Jaime Andrés Beltrán anunciara su renuncia al partido Colombia Justa y Libres, tras la negativa de esa colectividad de otorgarle el aval para participar en las elecciones atípicas del próximo 14 de diciembre. El exalcalde reveló que le negaron el aval para ser candidato a la Alcaldía de Bucaramanga en elecciones atípicas, mientras la colectividad asegura que la decisión obedeció a razones legales y éticas.

Beltrán, quien había militado durante varios años en ese movimiento cristiano, aseguró que la decisión del partido se tomó “a última hora” y que responde a acuerdos políticos ajenos a los principios con los que fue creado el movimiento.

“Hasta el día de ayer, a las 9 de la noche, Jaime Andrés era candidato a la Alcaldía de Bucaramanga. El Partido Colombia Justa esperó hasta el último momento para negarnos el aval. Y lo más lamentable de esto no solamente fue negarnos el aval, sino entregárselo a otro candidato en acuerdos políticos que hoy obedecen a lo que está sobre la mesa en torno a la terna y a quien está gobernando de manera puntual en el edificio del reino”, señaló Beltrán.

El exmandatario, cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado en agosto pasado por doble militancia, agregó que su salida del partido se debe a la falta de coherencia de sus directivas.



“No son coherentes con lo que predican. Uno tiene que ser coherente con las cosas. Por eso mi renuncia hoy al Partido Colombia Justa es que uno no puede darle la espalda a lo que representa la fe, la familia y la democracia. Es lamentable la situación del partido, que se tranza en torno a acuerdos políticos simplemente para ganar unos réditos, olvidando los principios por los cuales se construyó”, enfatizó.

Ante las declaraciones del exalcalde, Colombia Justa y Libres emitió un comunicado en el que explicó las razones jurídicas y éticas que motivaron la negativa del aval.

La colectividad recordó que acompañó a Beltrán durante su proceso ante el Consejo de Estado, pero aclaró que la sentencia que anuló su elección se basó en la configuración de la doble militancia, lo que, según conceptos técnicos y jurídicos, generó una inhabilidad legal para aspirar nuevamente.

“Dichos conceptos coincidieron en establecer que el ciudadano se encontraba inhabilitado conforme al numeral 2 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, por haber ejercido autoridad política y administrativa en el municipio dentro de los doce meses anteriores a la elección”, señala el comunicado.

El partido agregó que la decisión fue tomada por unanimidad por el Consejo de Ética y el Directorio Nacional, tras un debate con cerca de cuarenta dignatarios, y descartó cualquier motivación política o presión externa.

“Colombia Justa Libres reafirma que sus decisiones no obedecen a presiones, componendas o intereses particulares. Nuestro compromiso está con la fe, la familia, la vida y la verdad”, puntualizó la organización.