JEP imputa tortura y esclavitud a militares que cometieron falsos positivos en Catatumbo

La JEP determinó que los 11 militares que aceptaron su responsabilidad por falsos positivos en el Catatumbo entre 2007 y 2008, cumplen las condiciones para acceder a una sanción restaurativa.

