Joven herido a bala tras reclamar a hombres que consumían drogas frente a su casa

El joven herido en el sector de Pan de Azúcar en Bucaramanga permanece hospitalizado, estable, en una clínica de la ciudad.

Pistola.jpg
Blu Radio - AFP
Blu Radio - AFP
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: agosto 21, 2025 09:17 a. m.

Un hecho de intolerancia social dejó herido a Freddy Alexander Muñoz Barrera, de 24 años, ayudante de construcción, quien recibió un disparo en el sector de Pan de Azúcar en Bucaramanga la noche del miércoles 20 de agosto.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana, el joven le reclamó a dos personas que ingresaron al predio donde reside, al parecer a consumir estupefacientes. En medio de la confrontación, uno de ellos desenfundó un arma de fuego y disparó contra la víctima, para luego huir junto con su acompañante.

La madre del herido, desesperada, pidió ayuda a través de un grupo de seguridad comunitaria del sector: “Por favor necesito que manden una patrulla, aquí subiendo Pan de Azúcar, a mi hijo le acabaron de disparar”, dijo la mamá de Freddy Alexander.

Muñoz Barrera fue trasladado a la Clínica Bucaramanga, donde permanece estable bajo atención médica.

Las autoridades confirmaron que la víctima registra antecedentes judiciales por intimidación con arma de fuego en 2023 y por hurto en 2017. La Policía adelanta labores investigativas para identificar y capturar a los responsables del ataque.

