Joven universitario perdió la vida en cascada Misigüay de Rionegro, Santander

Organismos de socorro hallaron el cuerpo sin vida de Ronald Jair Torres Correa, un joven de 20 años que perdió la vida, luego de caer a las aguas de la cascada Las Brisas, en el sector de Misigüay, municipio de Rionegro, Santander.

El hallazgo se produjo en la mañana de este lunes 6 de octubre, luego de que el estudiante permaneciera desaparecido desde el domingo, cuando se encontraba de paseo con cuatro personas en la zona.

Torres Correa era estudiante de octavo semestre de ingeniería mecatrónica en la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), donde, además, integraba el Comité Curricular de la facultad. Era reconocido por su dedicación y compromiso académico.

Según las primeras versiones, el joven se lanzó desde una roca hacia el agua, pero no volvió a salir a la superficie. Sus compañeros intentaron ubicarlo, aunque la escasa visibilidad y las aguas turbias dificultaron la búsqueda.



El Cuerpo de Bomberos de Rionegro alertó a los Bomberos Voluntarios de Floridablanca, quienes desplazaron al Equipo Especializado de Búsqueda Acuática y Subacuática para adelantar el operativo en la cascada Misigüay.

El cabo Carlos Portilla, supervisor de operaciones del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, explicó que las labores se extendieron durante más de un día debido a las difíciles condiciones del terreno.

“Nuestro equipo de rescate especializado llegó al sitio sobre las 7:30 de la mañana de este lunes, a pesar de la lluvia. Se realizaron labores de reconocimiento y tres inmersiones de aproximadamente 45 minutos cada una. En el tercer buceo logramos encontrar el cuerpo del joven dentro del agua”, señaló Portilla.

El cuerpo fue recuperado y entregado a la Fiscalía y a la Sijín, encargadas de realizar la inspección técnica, antes de ser entregado a los familiares.

Compañeros y allegados lamentaron profundamente su muerte. En redes sociales, la comunidad universitaria lo recordó como un joven ejemplar, lleno de sueños y virtudes.

“Será recordado por su gran labor y su nobleza. Un gran estudiante que estaba a punto de cumplir sus metas”, expresaron.