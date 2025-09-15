Lanzan plan Cosecha Segura para proteger a más de 8.000 recolectores de café en Santander

En el municipio de Confines, la Gobernación de Santander presentó el Plan de Cosecha Segura 2025, una estrategia diseñada para garantizar la protección de más de 8.000 recolectores y asegurar la recolección de más de 570.000 cargas de café en el departamento.

El programa, liderado por la administración departamental en articulación con la Federación de Cafeteros y diversas instituciones del Estado, tiene como ejes centrales la seguridad, la prevención y el acompañamiento integral en las zonas productoras de café.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, destacó que esta iniciativa no solo busca proteger la vida y tranquilidad de las familias cafeteras, sino también fortalecer la productividad del sector y preservar el patrimonio cultural e histórico que representa el café para la región.

Para su ejecución, el plan contará con el respaldo del Ejército Nacional, la Policía, la Armada, Migración Colombia y la Fiscalía, entidades que trabajarán de manera articulada para garantizar que la cosecha transcurra en condiciones de tranquilidad y orden.

