Lanzan plan Cosecha Segura para proteger a más de 8.000 recolectores de café en Santander

Lanzan plan Cosecha Segura para proteger a más de 8.000 recolectores de café en Santander

Para su ejecución, el plan contará con el respaldo del Ejército Nacional, la Policía, la Armada, Migración Colombia y la Fiscalía.

Café / Exportaciones / Caficultores
Café / Exportaciones / Caficultores
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 15, 2025 06:13 a. m.

En el municipio de Confines, la Gobernación de Santander presentó el Plan de Cosecha Segura 2025, una estrategia diseñada para garantizar la protección de más de 8.000 recolectores y asegurar la recolección de más de 570.000 cargas de café en el departamento.

El programa, liderado por la administración departamental en articulación con la Federación de Cafeteros y diversas instituciones del Estado, tiene como ejes centrales la seguridad, la prevención y el acompañamiento integral en las zonas productoras de café.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, destacó que esta iniciativa no solo busca proteger la vida y tranquilidad de las familias cafeteras, sino también fortalecer la productividad del sector y preservar el patrimonio cultural e histórico que representa el café para la región.

Para su ejecución, el plan contará con el respaldo del Ejército Nacional, la Policía, la Armada, Migración Colombia y la Fiscalía, entidades que trabajarán de manera articulada para garantizar que la cosecha transcurra en condiciones de tranquilidad y orden.

