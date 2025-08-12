Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia despide a Miguel Uribe
María Claudia Tarazona
Alfredo Saade
Isla Santa Rosa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Murió exmonseñor Nel Beltrán, reconocido impulsor de la paz en Colombia

Murió exmonseñor Nel Beltrán, reconocido impulsor de la paz en Colombia

El exobispo y exconsejero de paz, monseñor Nel Beltrán Santamaría fue testimonio de compromiso con la justicia, la reconciliación y el evangelio, especialmente en regiones más golpeadas por la violencia.

Monseñor Nel Beltrán Santamaría.
Monseñor Nel Beltrán Santamaría.
Arquidiócesis de Bucaramanga.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 12, 2025 05:48 p. m.
Editado por: Alix Salamanca

En la tarde de este lunes murió en Floridablanca, Santander, monseñor Nel Beltrán, obispo emérito de Barrancabermeja y figura clave en los esfuerzos por la paz en Colombia.

Nacido el 24 de diciembre de 1940 en San Andrés, Santander, monseñor Beltrán fue diagnosticado hace varios años con cáncer de próstata, enfermedad que, con el tiempo, hizo metástasis. También padecía Alzheimer, condición que deterioró notablemente su memoria y capacidades cognitivas.

La Diócesis de Sincelejo lamentó profundamente el fallecimiento de monseñor Nel Beltrán.

"Pastor ejemplar, querido y respetado por la Armada Nacional y los Infantes de Marina. Su voz fue un faro de esperanza y reconciliación para comunidades profundamente afectadas por la violencia en El Salado, Chengue, Macayepos, San Onofre, Mampuján y en toda la región de los Montes de María", dice un trino de la Diócesis de Sincelejo.

Su incansable compromiso con la paz, su cercanía con los más vulnerables y su firme testimonio cristiano lo convirtieron en mucho más que un líder religioso, fue un verdadero mensajero de paz cuya obra trascendió fronteras y dejó una huella imborrable en el corazón del pueblo colombiano.

Publicidad

A lo largo de su vida pastoral se destacó por su papel como mediador en el conflicto armado. En los años 80, durante el gobierno de Belisario Betancur, participó como emisario de la iglesia en los primeros acercamientos con grupos guerrilleros.

En 1992, formó parte de los diálogos de Tlaxcala (México), que reunieron al gobierno de César Gaviria y a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, integrada por las FARC, el ELN y el EPL.

Publicidad

Más adelante, en 1998, bajo la administración de Andrés Pastrana, impulsó nuevas iniciativas de paz con las Farc y el ELN, insistiendo siempre en que estos procesos debían estar liderados por personas con verdadero compromiso ético y social. También promovió espacios de diálogo en la región de los Montes de María con sectores del ELN.

En la Iglesia Católica Beltrán ocupó cargos de gran relevancia. Fue vicario general de la Diócesis de Barrancabermeja, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal y obispo de Sincelejo entre 1992 y 2014, año en que el papa Francisco aceptó su renuncia.

Su legado lo convirtió en un referente moral y espiritual, especialmente para las comunidades del Magdalena Medio, profundamente afectadas por la violencia.

Una eucaristía en su memoria se celebrará este miércoles en la Catedral de la Sagrada Familia de Bucaramanga, presidida por monseñor Ismael Rueda, arzobispo de la ciudad.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bucaramanga

Proceso de paz

Iglesia católica

Santander