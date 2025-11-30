En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Ofrecen $100 millones por banda que asesinó a policía en robo en centro comercial de Bucaramanga

Ofrecen $100 millones por banda que asesinó a policía en robo en centro comercial de Bucaramanga

Testigos relatan que no todos los delincuentes estaban dentro del centro comercial: afuera habría más integrantes que escaparon tras el tiroteo.

Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 30 de nov, 2025

