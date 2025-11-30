Ofrecen $100 millones por banda que asesinó a policía en robo en centro comercial de Bucaramanga

Tras violento asalto en el centro comercial Cabecera Cuarta Etapa, en el que fue asesinado el Intendente Jefe Freddy Leal Briceño, integrante de la Sijín. El alcalde encargado, Javier Sarmiento, anunció una recompensa de $100 millones para quienes entreguen información que permita ubicar y capturar a los responsables que aún están prófugos.

“En conjunto con la Gobernación ofrecemos $100 millones por estos bandidos homicidas. La seguridad de los bumangueses es nuestra prioridad y expresamos toda nuestra solidaridad a la familia de este héroe de la patria”, aseguró el mandatario encargado al confirmar que ya se tienen pistas importantes sobre el paradero de los delincuentes.

El intento de hurto ocurrió hacia las 2:00 p.m. del sábado, cuando dos mujeres y tres hombres ingresaron armados al cuarto piso del centro comercial para asaltar una joyería.

La situación parecia sacada de Película o un episodio de la Casa de Papapel, que generó caos entre visitantes, familias, adultos mayores, trabajadores y niños que a la hora se encontraban en el centro comercial, quienes corrieron para protegerse tras escuchar las detonaciones, en baños, mesas y locales que cerraron las rejas tratando de protegerse.



Varios testigos aseguraron que la banda era mucho más grande, pues afuera del centro comercial había un vehículo listo para escapar con el botín. Lo que no anticiparon los delincuentes fue la rápida reacción de las autoridades ni la presencia de policías de civil dentro del establecimiento, quienes frustraron el plan.

En medio del ataque, el Intendente Jefe Freddy Leal Briceño, miembro de la Sijín, reaccionó de inmediato para enfrentar a los criminales. Su intervención evitó que el tiroteo se extendiera y que más personas resultaran heridas. Sin embargo, el uniformado recibió impactos mortales durante el intercambio de disparos.

Freddy Leal era reconocido por su trayectoria en la institución y por su compromiso con las operaciones de investigación criminal.

Publicidad

Las autoridades mantienen operativos en Bucaramanga y su área metropolitana para ubicar a los demás participantes del crimen.