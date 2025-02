Policía de Bucaramanga llevó 20.000 litros de agua a habitantes de Los Santos en riesgo por sequía

La grave sequía que afecta al municipio de Los Santos, Santander , ha puesto en riesgo a los habitantes de 11 veredas que enfrentan una escasez crítica de agua.

La situación ha llegado al punto de ser insostenible no solo para la población si no a su vez para los animales, los campesinos dueños de fincas que tienen cabras, gallinas y vacas han soportado desde hace 3 meses que sus animales estén en un estado deplorable, varios de ellos ya han muerto y otros están en los huesos por no tener agua para beber en ninguna zona ni pozos del municipio.

En este sentido y ante la emergencia evidenciada en imágenes y videos compartidos, la Policía Metropolitana de Bucaramanga llegó con carro tanque a una de las veredas más afectadas: El Diamante, donde viven cerca de 400 familias.

El capitán Juan Camilo Chacón Zambrano, jefe Seccional Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que “por clamor y llamado de la comunidad se lleva el agua al municipio en apoyo a las familias de esta zona rural y brindar el acompañamiento en estas situaciones de necesidad”.

Aunque el alcalde ha hecho gestiones para brindar agua con carro tanques a sus habitantes, los más beneficiados son los habitantes del casco urbano a quienes el agua les llega cada día mientras las veredas que componen el 60 % del municipio soportan las inclemencias del clima y cada 20 días les llega el agua.

Las veredas más afectadas por la crisis de animales son La Fuente, Alto de Los Mantilla, El Diamante, Los Teres, La Laguna y San Martín.

Sandra Milena González, líder de la vereda El Diamante, señaló que "400 habitantes de la vereda, hace más de un mes, están sin agua y la situación se agrava cada día. Aunque con carrotanques llega agua a algunas zonas, hay áreas alejadas donde el suministro no ha llegado, lo que agudiza el sufrimiento de los campesinos, los más afectados".