Bombardeos
Verónica Alcocer
Caída de X
Señorita Colombia
Trump - Maduro

Policía sigue la pista a hombres que vandalizaron sede de campaña de Carlos Bueno en Bucaramanga

Policía sigue la pista a hombres que vandalizaron sede de campaña de Carlos Bueno en Bucaramanga

Los agresores destruyeron vidrios de puertas y ventanas antes de escapar. La Policía adelantó trazabilidad del recorrido y mantiene vigilancia en la sede.

Vandalismo sede candidato Carlos Bueno elecciones atípicas.JPG
Imagen capturada del video de la denuncia. Vandalismo sede candidato Carlos Bueno elecciones atípicas
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de nov, 2025
Editado por: Alix Salamanca

