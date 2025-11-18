Policía sigue la pista a hombres que vandalizaron sede de campaña de Carlos Bueno en Bucaramanga

La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó que adelanta la búsqueda de dos hombres que, a bordo de una motocicleta, vandalizaron la sede de campaña del candidato a la Alcaldía, Carlos Bueno, en el sector de cabecera.

Los sujetos lanzaron objetos contundentes contra las puertas de vidrio y huyeron con rumbo hacia el norte de la ciudad, según quedó registrado en cámaras de seguridad.

De acuerdo con el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana, ya se realizó una trazabilidad de la ruta de escape.

“La Policía ya hizo un seguimiento anoche de toda la trazabilidad de hacia dónde cogió esa moto; la tenemos hasta el CAI La Virgen sector norte de Bucaramanga, y de ahí con rumbo a los diferentes barrio, estamos verificando y haciendo seguimiento para determinar el origen de esta situación, y con el candidato anoche se hizo la inspección en el lugar y la orden fue poner un guardia de seguridad en esa sede política mientras pasa la contienda electoral”, señaló.



El aspirante Carlos Bueno, avalado por el partido Colombia Justa Libres, denunció que el ataque ocurrió antes de la medianoche del lunes festivo: “Dos hombres no identificados en una motocicleta lanzaron objetos contundentes contra los vidrios de puertas y ventanas de la edificación donde concentramos nuestras actividades de campaña”, afirmó.

El candidato calificó el hecho como un acto de vandalismo y aseguró que hace parte de agresiones recurrentes. “Mire cómo dejaron la sede, totalmente vandalizada. Esto hace parte del ataque sistemático que han venido realizando dos candidaturas a la Alcaldía. Primero nos atacaron digitalmente, diciendo mentiras y porquerías de nosotros”, agregó.

Las autoridades mantienen la investigación abierta y reforzaron las medidas de seguridad en el lugar.