Proyecto para crear la Secretaría de Seguridad será debatido en el Concejo de Bucaramanga

Ante la escalada de violencia y el incremento de hechos de sicariato en Bucaramanga, la administración municipal anunció la creación de la Secretaría de Seguridad, una entidad que buscará enfrentar de manera más contundente el avance de bandas delincuenciales y fortalecer la capacidad operativa de la ciudad.

El alcalde encargado, Javier Sarmiento, confirmó que el proyecto será presentado en las próximas semanas ante el Concejo de Bucaramanga.

“Las decisiones estructurales están orientadas a transformar la seguridad. Será presentada al Concejo la creación de la Secretaría de Seguridad. No se compadece que una de las capitales más importantes del país no cuente con esta dependencia. Bucaramanga está entre las ocho ciudades que aún no tienen Secretaría de Seguridad”, afirmó.

El mandatario señaló que esta nueva entidad permitirá invertir de manera directa en el Fondo de Seguridad, con recursos destinados a fortalecer a la fuerza pública mediante la adquisición de cámaras de vigilancia, drones y tecnología de monitoreo, además de aumentar el personal operativo.



Sarmiento advirtió que Bucaramanga se ha convertido en un corredor estratégico binacional del Tren de Aragua, lo que ha permitido el ingreso de estructuras criminales y un crecimiento de disputas territoriales ligadas al microtráfico.

“En Bucaramanga ha iniciado un fenómeno de sicariato. Registramos un incremento del 7% en los homicidios, básicamente por el microtráfico. Hay un conflicto entre los grupos delincuenciales de Villas de Girardot, los Claverianos y los del Norte, además del Tren de Aragua ”, aseguró.

Durante su intervención en la cumbre de Asocapitales, el alcalde encargado anunció que Bucaramanga recibirá un refuerzo en pie de fuerza para enfrentar el accionar de las estructuras criminales.

Publicidad

“Con los nuevos uniformados se combatirá el accionar de los delincuentes en la ciudad. Nuestra meta es brindar seguridad para todos”, indicó Sarmiento.

Si el Concejo aprueba la iniciativa, Bucaramanga se sumará a las grandes capitales del país que cuentan con una dependencia especializada en seguridad urbana.