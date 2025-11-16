En vivo
Proyecto para crear la Secretaría de Seguridad será debatido en el Concejo de Bucaramanga

Proyecto para crear la Secretaría de Seguridad será debatido en el Concejo de Bucaramanga

El gobierno local busca dotar a Bucaramanga de una Secretaría de Seguridad que permita invertir en tecnología, reforzar la fuerza pública y frenar el avance del microtráfico, de bandas criminales y Tren de Aragua.

