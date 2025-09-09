Reabrirán colegio en Rionegro, Santander, tras cierre por problemas de salubridad

Luego de tres días de suspensión de clases, la Institución Educativa El Pórtico, sede A, en Rionegro (Santander), reanudará este jueves 11 de septiembre sus actividades académicas tras las intervenciones que se adelantan en la planta física.

El colegio, que atiende a 305 estudiantes desde preescolar hasta undécimo grado, fue cerrado el pasado lunes 8 de septiembre por orden de la Secretaría de Salud Departamental, luego de que una visita técnica evidenciara fallas de salubridad en la cocina escolar y en las baterías sanitarias.

El secretario de Educación de Santander, Nicolás Ordóñez, explicó que, luego de una reunión con la Alcaldía de Rionegro, Gestión del Riesgo y la comunidad educativa, se acordó iniciar de inmediato los trabajos de mantenimiento en la cocina y la recuperación de los baños, lo que permitirá restablecer el servicio educativo.

La suspensión de clases afectó principalmente a estudiantes de veredas alejadas como Missiguay, Villapaz, Berlín, La Pradera, La Java, Guayana y Valparaíso, quienes suelen levantarse desde las 2:30 de la mañana para llegar al colegio. La interrupción del Programa de Alimentación Escolar (PAE) también generó inconformidad, pues muchos dependen de la ración caliente que se sirve en el plantel para garantizar su permanencia escolar.

“La situación del Pórtico es muy difícil, pero no es la única. Tenemos más de 2.100 sedes educativas en condiciones críticas. Estamos trabajando con recursos muy limitados, por eso hemos solicitado apoyo al Gobierno Nacional y a los municipios”, señaló el funcionario.

La crisis puso en evidencia las dificultades de infraestructura que enfrentan varios colegios del departamento.

Publicidad

En el municipio de Pinchote también se conocieron denuncias de goterase inundaciones en el megacolegio lo que impidió el cumplimiento de la jornada escolar en esta institución pública Pedro Santos.

Al respecto el secretario de Educación de Santander, Nicolás Ordoñez, señalo que la Alcaldía de Pinchote, responsable de la obra activará las pólizas de garantía de la obra.

“Se notificó de forma urgente al contratista responsable de la obra para que active las pólizas y resuelva los daños. La Alcaldía mostró voluntad para atender la situación y ya se inició la intervención”, señaló Ordóñez.

Publicidad

El secretario indicó que gestiona con el Gobierno Nacional recursos para invertir en colegios de Santander que presentan graves problemas de infraestructura.