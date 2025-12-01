En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Refuerzan seguridad en centros comerciales de Bucaramanga tras violento atraco del fin de semana

Refuerzan seguridad en centros comerciales de Bucaramanga tras violento atraco del fin de semana

La ciudad recibe un dispositivo especial de seguridad luego del ataque en el que murió el intendente jefe Fredy Leal al proteger a una madre y su hija, que quedaron en el fuego cruzado.

Con Policía y Ejército se brinda seguridad en centros comerciales de Bucaramanga
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de dic, 2025
Editado por: Alix Salamanca

