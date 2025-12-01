Refuerzan seguridad en centros comerciales de Bucaramanga tras violento atraco del fin de semana

Tras el violento asalto ocurrido el pasado sábado en un centro comercial de Bucaramanga, las autoridades anunciaron un refuerzo inmediato de la seguridad en la ciudad. El Ministerio de Defensa confirmó la llegada de 200 uniformados de la Policía para apoyar las labores de control en zonas comerciales y puntos estratégicos del área metropolitana.

El alcalde encargado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, explicó que las medidas se implementan de manera articulada entre el Gobierno Nacional, la Policía y el Ejército para devolver la tranquilidad a los ciudadanos.

“Habrá patrullajes conjuntos mixtos entre la Policía Militar y la Policía Nacional, con un fortalecimiento específico en los centros comerciales. Además, contamos con un grupo especial de investigación enviado directamente desde la Dijín para apoyar a los bumangueses y a los santandereanos”, señaló Sarmiento.El mandatario también se refirió a la estructura criminal responsable del ataque, señalando que integrantes de la banda ‘Los Costeños’ ingresaron a la ciudad, pero se encontraron con la reacción inmediata del intendente jefe Fredy Leal, quien murió tras proteger a una madre y su hija que quedaron en medio del fuego cruzado.

“No vamos a permitir que bandas internacionales vengan a dañar nuestra tranquilidad”, enfatizó el alcalde encargado.



Las autoridades mantienen operativos en distintos puntos de Bucaramanga para evitar nuevas incursiones criminales y avanzar en la identificación plena de los responsables del asalto.

Más de 20 delincuentes integrarían dicha estructura criminal 'Los Costeños', quienes estarían en Bucaramanga. Como parte de la huida, los responsables dejaron abandonado un vehículo en el barrio Girardot de ciudad, el cual ya fue puesto en cadena de custodia para avanzar en la identificación de los demás integrantes tras el ataque.