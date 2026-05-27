Refuerzan seguridad en el oriente del país tras atentado del ELN y hallazgo de explosivos

Las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en el oriente del país luego del atentado atribuido al ELN contra una patrulla de la Policía en la vía entre Pamplona y Cúcuta, hecho que dejó tres uniformados heridos y encendió nuevamente las alertas por acciones terroristas en corredores estratégicos de la región.

Los policías lesionados fueron identificados como la patrullera Karen Liceth Estrada Salazar, el subintendente Edwin Guerrero Duarte y el intendente jefe Johan Vásquez Castro, quienes reciben atención médica mientras avanzan las investigaciones para establecer las circunstancias exactas del ataque armado.

Autoridades refuerzan seguridad en el oriente del país tras atentado del ELN que dejó tres policías heridos en la vía entre Pamplona y Cúcuta. Ejército halló dos cilindros con explosivos en la vía entre San Alberto y Bucaramanga #MañanasBlu pic.twitter.com/4VDkNiFK4N — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 27, 2026

En medio de este panorama de seguridad, tropas del Batallón de Infantería Ricaurte No. 14 de la Quinta Brigada del Ejército Nacional localizaron y destruyeron de manera controlada dos artefactos explosivos improvisados tipo cilindro en zona rural de San Alberto, sobre un corredor vial que comunica a La Esperanza con el sur del Cesar y conecta además con la ruta hacia Bucaramanga.

Según información oficial, los explosivos habrían sido instalados por integrantes de ELN y representaban un grave riesgo para la población civil, los viajeros y los activos estratégicos que transitan por esta importante vía nacional que une a la costa con el interior del país.



Así quedó el vehículo de la Policía tras el ataque con explosivos en la vía que comunica a Cúcuta con Bucaramanga. #MañanasBlu pic.twitter.com/aBZpFvqmiH — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 26, 2026

A este hecho se suma una nueva operación militar desarrollada por tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 10 del Ejército Nacional en el municipio de Tibú, donde fue ubicado otro artefacto explosivo improvisado a escasos tres metros de la vía principal que conduce a esta población del Catatumbo.

De acuerdo con el reporte oficial, la rápida intervención de las tropas permitió frustrar una posible acción terrorista contra la población civil y la Fuerza Pública, evitando una tragedia en esta zona del departamento de Norte de Santander.

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Las autoridades rechazaron el uso de artefactos explosivos por parte de grupos armados ilegales y advirtieron sobre el riesgo permanente que estas acciones representan para las comunidades y para quienes se movilizan por las carreteras del nororiente colombiano.

La operación militar en San Alberto también fue posible gracias a información suministrada por la comunidad, que alertó a las autoridades sobre la presencia sospechosa de los cilindros. Posteriormente, personal especializado en manejo de explosivos adelantó el procedimiento técnico para neutralizar la amenaza sin afectar a la población cercana.

Hace 48 horas en un ataque del ELN con drones el soldado profesional Aldair Bermúdez Rodríguez fue asesinado en la zona del Catatumbo. Los actos fúnebres del militar se realizarán en Talaigua Nuevo, Bolívar.

Ejército recibió con honores al soldado asesinado por el ELN en el Catatumbo #VocesySonidoshttps://t.co/sciashgEpx — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 26, 2026

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El Ejército Nacional aseguró que mantiene operaciones permanentes en la región para contrarrestar acciones terroristas y fortalecer la seguridad en los corredores viales del nororiente colombiano, especialmente en zonas donde históricamente han tenido presencia grupos armados ilegales.