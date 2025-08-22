Se mueve el sonajero de candidatos para las elecciones atípicas en Bucaramanga

Tras la anulación de la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga por decisión del Consejo de Estado, la capital santandereana se prepara para acudir nuevamente a las urnas en elecciones atípicas que deberán realizarse entre noviembre y diciembre de este año. Mientras la Registraduría Nacional define el cronograma oficial, el panorama político ya empieza a agitarse el 'sonajero' con los nombres de posibles aspirantes.

Diversos sectores políticos han comenzado a mencionar figuras que podrían entrar en la contienda. Aunque hasta el momento ningún precandidato ha oficializado su aspiración, en el ambiente político se habla de dirigentes locales que ya cuentan con estructuras de campaña, así como de líderes sociales y empresariales que podrían representar opciones frescas frente al desgaste de los partidos tradicionales en Santander.

La decisión del Consejo de Estado, que dejó sin efecto la credencial de Beltrán por incurrir en doble militancia, no solo obliga a la ciudad a repetir elecciones, sino que también abre la posibilidad de que nuevos liderazgos emerjan en medio del descontento ciudadano con la clase política.

En los próximos días se espera que los partidos políticos definan si presentan candidatos propios o si se inclinan por alianzas que les permitan llegar fortalecidos a las urnas. Al tratarse de una campaña atípica y corta, la estrategia de las colectividades será crucial para consolidar apoyos en tiempo récord.

En sectores políticos cercanos al Partido Liberal (congresistas) y al Partido Conservador (cercano al gobernador Juvenal Díaz) estudian posibles candidaturas que recojan las banderas de sus estructuras históricas. Sin embargo, el reto para estas colectividades será reconectar con una ciudadanía que en los últimos años ha mostrado desconfianza hacia los partidos tradicionales en las elecciones en Bucaramanga desde Rodolfo Hernández.

Estos serían los posibles candidatos a elecciones atípicas en Bucaramanga:

El concejal Carlos Parra uniría a los partidos Alianza Verde, Dignidad y Compromiso, ASI, independientes y algunos empresarios. Sería su segunda aspiración al cargo tras ser derrotado por Jaime Andrés Beltrán. Carlos Parra en las elecciones pasadas logró 38 796 votos frente.

"Hay que jubilar a los clanes de la corrupción en la ciudad", manifestó el concejal Parra tras la anulación de la elección de Beltrán Martínez.

También suenan como posibles candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga el concejal Diego Lozada, el exdiputado y exconcejal Carlos Alberto Morales, el excongresista Edgar Gómez Román, el exconcejal Fabián Oviedo, el exalcalde Honorio Galvis, el empresario Luis Roberto Ordoñez y el exdirector de Transito de Bucaramanga, Carlos Bueno.

"Todavía no hay nombres claros confirmados del sector independiente o ciudadano y del Pacto Histórico de la línea de Petro, pero el vacío generado por el fallo electoral parece abrir una oportunidad para candidaturas de corte alternativo, vinculadas a causas sociales o liderazgos emergentes de la comunidad", dijo el analista electoral Julio Acelas.

Bucaramanga, en consecuencia, se prepara para un nuevo pulso electoral en el que la ciudadanía tendrá la responsabilidad de elegir a quien dirija los destinos de la ciudad hasta diciembre de 2027.